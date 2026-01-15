OTAC DECE MAJKLA DŽEKSONA JE IPAK - MARLON BRANDO? Detalji života žene koja mu je navodno rodila decu

Druga žena Majkla Džeksona tvrdi da je zatrudnela putem vantelesne oplodnje, ali nove glasine otvaraju pitanje ko je zapravo pravi otac dece

Bivša supruga Majkla Džeksona, Debi Rou, uglavnom se držala podalje od očiju javnosti nakon njihovog medijski veoma ispraćenog razvoda pre više od dve decenije. Debi Rou je izgledala potpuno neprepoznatljivo kada se pojavila u javnosti u aprilu prošle godine, devet godina nakon borbe sa rakom dojke.

Ova bivša medicinska sestra (67) majka je dvoje Majklove dece: Paris (27) i Prinsa (28). Pokojni pevač je otac i sinu Bigiju Džeksonu (23), koji je rođen uz pomoć surogat majke 2002. godine, čiji identitet nikada nije otkriven.

Ipak, već dugo kruže glasine da pevač možda nije biološki otac nijednom od svoje troje dece. Debi je ranije tvrdila da ju je bivši suprug Majkl veštački oplodio. Međutim, čak je i kraljeva ćerka Paris ranije priznala da svoju majku vidi više kao "prijateljicu", s obzirom na to da je nakon razvoda ostala pod očevim starateljstvom.

Majkl je upoznao Debi dok je radila kao asistentkinja njegovog dermatologa Arnolda Klajna, ubrzo nakon njegovog razvoda od Lize Mari Presli. Kao odani fan pevača, Debi je sama predložila da mu rodi decu, što je kasnije potvrdila i Liza Mari, rekavši za "Plejboj" 2003. godine da je Majkl još tokom njihovog braka znao da je Debi "zaljubljena u njega" i da želi da nosi njegovu decu.

Debi je bila istih godina kao Majkl, a postala je njegova druga supruga 1996. godine na tajnoj ceremoniji u Sidneju, da bi se par razveo četiri godine kasnije, 2000. godine. Nakon raskida sa zvezdom, povukla se iz javnosti, mada se 2022. pojavila u dokumentarcu "TMZ" gde je priznala da se oseća "delimično krivom" za Majklovu smrt.

Plakala je što nije mogla da učini više za Majkla

U toj istrazi pod nazivom "Ko je zaista ubio Majkla Džeksona", Debi je plakala priznajući da žali što nije učinila više da pomogne Džeksonu kada je postao zavisan od lekova protiv bolova. Majkl je preminuo u 50. godini od zastoja srca izazvanog lekovima u junu 2009. godine, a njegov tadašnji lekar, dr Konrad Marej, osuđen je za ubistvo iz nehata.

"Bila sam skoro podjednako loša kao on (Klajn) i žao mi je što sam učestvovala u tome", rekla je Debi Rou. NJeni komentari su navodno "zapanjili" porodicu Džekson, a izvori tvrde da sa nekim članovima porodice nije progovorila ni reč od pevačeve smrti.

Pomirenje sa ćerkom nakon dijagnoze raka dojke

Godine 2016. Debi je otkrila da joj je dijagnostikovan rak dojke, što je dovelo do pomirenja sa ćerkom Paris nakon više od godinu dana potpunog odsustva komunikacije.

Govoreći za "Entertainment Tonight", Debi je podelila koliko joj je ćerka bila velika podrška. "Ona je moja stena, neverovatna je. Sve vreme je uz mene", rekla je Debi, dodajući da joj je Paris telefonirala samo 30 sekundi nakon što je saznala za dijagnozu. Iako je Paris godinama odbijala svaki kontakt sa majkom, zajednička borba protiv bolesti ih je zbližila, zbog čega je 2017. Paris proslavila majčinu poslednju hemoterapiju.

Glasine o očinstvu o kojima bruji svet

Dok je Debi bila surogat majka za dvoje najstarije dece, nove glasine počele su da kruže o očinstvu najmlađeg sina. Prijatelji porodice pokojnog muzičara veruju da je glumac Vita Korleonea, Marlon Brando, možda bio donator za začeće trećeg deteta, Bigija (poznatijeg kao Blanket).

"Sve je to nedavno pokrenuto unutar porodice Džekson, a Paris i Prins su obavešteni o ovom razvoju događaja", rekao je neimenovani izvor. "Sve je veoma čudno, ali kockice se sklapaju."

Uprkos činjenici da je Debi belkinja, svetla put dece i njihov "kavkaski" izgled odmah su izazvali sumnje u biološko očinstvo, piše "Dejli mejl".

Te sumnje su podgrejane i bizarnim merama koje je Majkl preduzimao da sakrije njihova lica u javnosti pomoću maski i ćebadi. Ipak, pevač je u čuvenom intervjuu sa Martinom Baširom 2003. insistirao da je on biološki otac. "Koristio sam surogat majku za Blanketa i sopstvene spermatozoide. Isto važi i za drugo dvoje dece. Svi su oni moja deca", rekao je tada.

Međutim, iste godine biolozi i genetičari počeli su da govore za medije da su, iako teoretski moguće, šanse da Debi i Majkl dobiju tako svetlu decu izuzetno male. Počele su da kruže priče da je Majkl imao nizak broj spermatozoida i da se obratio prijateljima kojima je verovao kako bi mu oni podarili decu.

Nakon razvoda 1999. godine, Debi je pristala da Majklu prepusti puno starateljstvo, ali se sa decom ponovo povezala kada su oni napunili 15 godina.

Godine 2021. Paris je otvorila dušu o odnosu sa majkom, priznavši da joj je ona više kao prijateljica. "Sjajno je imati je kao prijateljicu. Naš odnos je veoma opušten, što mi se sviđa", rekla je Paris u emisiji "Red Table Talk". Dodala je i da je kroz upoznavanje majke u tinejdžerskim godinama shvatila koliko su slične, čak i po muzičkom ukusu, što je navodi da joj često šalje svoje pesme.

Stil

