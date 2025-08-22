Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže

VODITELJKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
Proteklih dana, Dragana je bila na odmoru u Portugalu, a sada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu na društvenoj mreži Instagram.
Ona je pozirala u belom bikiniju na plaži sa ogrtačem preko, a njeno vitko telo bilo je u prvom planu.
- Svako ima neko mesto na koje želi da se vrati… - napisala je kratko u opisu objave.
Inače, Kosjerina je u braku sa stomatologom Bojanom Perduvom, sa kojim često putuje.
