Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže

VODITELJKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.

Proteklih dana, Dragana je bila na odmoru u Portugalu, a sada je objavila fotografiju u kupaćem kostimu na društvenoj mreži Instagram.

Ona je pozirala u belom bikiniju na plaži sa ogrtačem preko, a njeno vitko telo bilo je u prvom planu.

- Svako ima neko mesto na koje želi da se vrati… - napisala je kratko u opisu objave.

 

Inače, Kosjerina je u braku sa stomatologom Bojanom Perduvom, sa kojim često putuje.

