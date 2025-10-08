Oglas
DA NIJE BILO NJE, KO ZNA DA LI BI PREŽIVELA TAJ BRAK: Šer je Tini Tarner dala savet koji joj je promenio život!

Kraljica rokenrola provela je poslednje decenije života spokojna i voljena, a za svoj srećan kraj se izborila nakon traumatičnog prvog braka. Kako je Šer nedavno otkrila, pre nego što je Tina skupila snagu da napusti Ajka Tarnera, obratila joj se za pomoć.

1759911923_profimedia-0978563804.jpg
Foto: Profimedia
Američka pevačica i glumica Šer, jedna od najvećih zvezda svih vremena, provela je decenije u Holivudu i imala priliku da upozna mnoge legende, a jedna od njih je slavna Tina Tarner.

Muzička ikona koja je preminula 2023. godine ostala je upamćena po velikoj karijeri i hitovima zbog kojih je prozvana kraljicom rokenrola. Ali njen život obeležile su i mnoge traume i teške situacije, iza kojih je stajao njen prvi suprug Ajk Tarner.

Poznato je da je pevačica godinama bila žrtva nasilja, a 1976. godine je konačno skupila snagu da ga napusti i izgradi život kakav je zaslužila.

U svojim nedavno objavljenim memoarima Šer se prisetila jednog razgovora s Tinom Tarner, kojoj je pomogla savetom na Tininom putu ka sreći.

Kako se prisetila Ajk i Tina su bili gosti u njenom šouu “Šer”, koji je počela da vodi nakon što je okončala svoj toksični brak sa Sonijem Bonom 1975.

– Tina Tarner je došla u šou dvaput s tadašnjim mužem. Jednog dana kad smo snimali došla je u moju šminkernicu i pitala me imam li nešto što dobro prekriva. Imala je modricu na ruci koju nije htela da kamera snimi. Rekla sam joj da imam nešto što bi moglo da pomogne. Sela je i dok sam ja tražila rekla mi direktno: “Kaži mi kako si ga ostavila” – napisala je Šer.

– Samo sam izašla i nastavila da hodam – odgovorila joj je.

Tina Tarner je opisala zlostavljanje koje je doživljavala u braku u svojim memoarima “Ja, Tina” 1986. i “Tina Tarner: Moja ljubavna priča” 2018, kao I u intervjuima.

– A onda su došle batine – rekla je jednom prilikom u razgovoru s Oprom. – Onda i u glavu. Uvek u glavu, rastezačem cipela. Drvenim rastezačem za cipele.

Nakon što je Tina Tarner preminula, Šer se javno oprostila od svoje prijateljice i jedne od najvećih zvezda svih vremena.

– Nije bilo osobe poput nje. Nije bilo osobe koja je blizu tome kakva je ona bila. Kao žena, davala vam je mnogo snage. Sigurna sam da je ohrabrila mnogo mladih ljudi, ali je i meni pružala snagu ponekad, a ja sam, takođe, osnaživala nju. Mislim da smo jedna drugoj bile savršene prijateljice, iskreno –  rekla je Šer.

(Glossy)

