DANAS BI MALO KO PREPOZNAO "NAJLEPŠU DEVOJČICU NA SVETU": Napadali su je, a sad je ostavila bez daha (FOTO)

Tilan Blondo je pre 18 godina proglašena najlepšom devojčicom na svetu, a kako ona sada izgleda?

Pre 18 godina je osvojila svet kao najlepša devojčica na svetu, a sada ima 24 godine i jedno vreme je bila na meti komentara zbog navodnih estetskih operacija.

Ona je sve to javno demantovala i svetu pokazala najbolju verziju sebe u zimskom modernom odelu. Ispod sakoa je nosila belu majicu, a sve upotpunila braon salonkama.

Ujedno, ovo je njeno prvo pojavljivanje nakon što se oglasila na društvenim mrežama i istakla kako joj je dosta optužbi u kojima se navodi da je korigovala svoje lice.

"Nikada ništa nisam radila. Pogledajte moje fotografije kada sam bila i mala i videćete da je sve isto. Ako koristim olovku za usne i šminkam se, ne znači da sam nešto operisala", rekla je ona.

Tilan Blondo je imala smo tri godine kada se pojavila na svetskoj modnoj sceni i od tada je prešla put od najlepše devojčice do svetske modne ikone.