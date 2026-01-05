DOBITNICI CRITICS CHOICE NAGRADA 2026: Dva filma među najboljim i mladi glumac Timoti Šalame

Kako je sinož izgledao "uvod" u dodelu Oskara
Dodela nagrada Critics Choice 31. po redu održana je sinoć u Santa Moniki. Okupila je brojne poznate ličnosti iz sveta filma, ali i šire, kako bi se odala počast najboljim dostignućima filmskog i televizijskog stvaralaštva tokom 2025. godine.
Ceremoniju dodele vodila je po četvrti put kontroverzna komičarka Čelsi Hendler. Među filmovima su se najviše istakli Frankenštajn i Siners, dok je u kategoriji serija važno mesto zauzela Adolescencija.
Dodela nagrada filmskih i televizijskih kritičara smatra se najznačajnijim uvodom u dodelu Oskara koji će ove godine biti dodeljen 15. marta.
Dobitnici su:
- Najbolji film: One Battle After Another
- Najbolji režiser: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
- Najbolji glumac: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Najbolja glumica: Jessie Buckley (Hamnet)
- Najbolji sporedni glumac: Jacob Elordi (Frankenstein)
- Najbolja sporedna glumica: Amy Madigan (Weapons)
- Najbolji originalni scenario: Ryan Coogler (Sinners)
- Najbolji adaptirani scenario: Paul Thomas Anderson One Battle After Another
- Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters
- Najbolja komedija: The Naked Gun sa Pamelom Anderson i Lijamom Nisonom
- Najbolji film na stranom jeziku: The Secret Agent
- Najbolja dramska serija: The Pitt
- Najbolja humoristička serija: The Studio
- Najbolja limitirana serija: Adolescence
- Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noah Wyle (The Pitt)
- Najbolja glumica u dramskoj seriji: Rhea Seehorn (Pluribus)
- Najbolji glumac u humorističkoj seriji: Seth Rogen (The Studio)
- Najbolja glumica u humorističkoj seriji: Jean Smart (Hacks)
- Najbolji glumac u limitiranoj seriji ili TV filmu: Stephen Graham (Adolescence)
- Najbolji ansambl: Sinners
- Najbolja muzika (Score): Ludwig Göransson (Sinners)
- Najbolja pesma: "Golden" iz filma KPop Demon Hunters
- Najbolji vizuelni efekti: Avatar: Fire and Ash
- Najbolja scenografija i kostimografija: Frankenstein
