DOBITNICI CRITICS CHOICE NAGRADA 2026: Dva filma među najboljim i mladi glumac Timoti Šalame

Kako je sinož izgledao "uvod" u dodelu Oskara

Dodela nagrada Critics Choice 31. po redu održana je sinoć u Santa Moniki. Okupila je brojne poznate ličnosti iz sveta filma, ali i šire, kako bi se odala počast najboljim dostignućima filmskog i televizijskog stvaralaštva tokom 2025. godine.

Ceremoniju dodele vodila je po četvrti put kontroverzna komičarka Čelsi Hendler. Među filmovima su se najviše istakli Frankenštajn i Siners, dok je u kategoriji serija važno mesto zauzela Adolescencija.

Dodela nagrada filmskih i televizijskih kritičara smatra se najznačajnijim uvodom u dodelu Oskara koji će ove godine biti dodeljen 15. marta.

Dobitnici su: