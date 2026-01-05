Oglas
DOBITNICI CRITICS CHOICE NAGRADA 2026: Dva filma među najboljim i mladi glumac Timoti Šalame

Kako je sinož izgledao "uvod" u dodelu Oskara

1767599045_profimedia-1063404967.jpg
Foto: Profimedia
Dodela nagrada Critics Choice 31. po redu održana je sinoć u Santa Moniki. Okupila je brojne poznate ličnosti iz sveta filma, ali i šire, kako bi se odala počast najboljim dostignućima filmskog i televizijskog stvaralaštva tokom 2025. godine. 

Ceremoniju dodele vodila je po četvrti put kontroverzna komičarka Čelsi Hendler. Među filmovima su se najviše istakli Frankenštajn i Siners, dok je u kategoriji serija važno mesto zauzela Adolescencija.

Dodela nagrada filmskih i televizijskih kritičara smatra se najznačajnijim uvodom u dodelu Oskara koji će ove godine biti dodeljen 15. marta. 

Dobitnici su: 

  • Najbolji film: One Battle After Another 
  • Najbolji režiser: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Najbolji glumac: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Najbolja glumica: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Najbolji sporedni glumac: Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Najbolja sporedna glumica: Amy Madigan (Weapons)
  • Najbolji originalni scenario: Ryan Coogler (Sinners)
  • Najbolji adaptirani scenario: Paul Thomas Anderson One Battle After Another
  • Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters
  • Najbolja komedija: The Naked Gun sa Pamelom Anderson i Lijamom Nisonom
  • Najbolji film na stranom jeziku: The Secret Agent
  • Najbolja dramska serija: The Pitt
  • Najbolja humoristička serija: The Studio
  • Najbolja limitirana serija: Adolescence
  • Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noah Wyle (The Pitt)
  • Najbolja glumica u dramskoj seriji: Rhea Seehorn (Pluribus)
  • Najbolji glumac u humorističkoj seriji: Seth Rogen (The Studio)
  • Najbolja glumica u humorističkoj seriji: Jean Smart (Hacks)
  • Najbolji glumac u limitiranoj seriji ili TV filmu: Stephen Graham (Adolescence)
  • Najbolji ansambl: Sinners
  • Najbolja muzika (Score): Ludwig Göransson (Sinners)
  • Najbolja pesma: "Golden" iz filma KPop Demon Hunters
  • Najbolji vizuelni efekti: Avatar: Fire and Ash
  • Najbolja scenografija i kostimografija: Frankenstein
