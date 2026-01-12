KAJLI DžENER JE ZA ISTORIJSKI USPEH SVOG DEČKA OBUKLA ČUDO OD HALJINE: Šalame porazio Dikaprija i Klunija, svi pričaju da će uskoro pred oltar!

Timoti Šalame postigao istorijski uspeh na dodeli Zlatnog globusa 2026

Timoti Šalame osvojio je sinoć svoj prvi Zlatni globus (Golden globe). Pobedio je u kategoriji najboljeg glumca, za ulogu u filomu "Marty Supreme", u teškoj konkurenciji jer je zasenio Leonarda Dikaprija, Džordža Klunija i Itana Hoka, koji su bili nominovani za isto priznanje. Smeđi mu se Oskar jer ova dodela ume da prognozira dobitnike godišnje ceremonije Američke akademija nauke i filmske umetnosti, mada se dešavaju i iznenađenja pa da očekivani pobednik ostane bez zlatne statue. A u rukama Šalamea je ovog meseca završila i Critics' Choice nagrada.

"Mojim roditeljima i mojoj partnerki, volim vas. Hvala vam mnogo", poručio je sa bine Timoti Šalame nakon što je preuzeo Zlatni globus.

A Zlatni globus 2026 doneo je još jedno javno priznanje njihove veze i Kajli Dežner kao njegove devojke. Prvi put ju je u javnosti oslovio sa "moja partnerka" na dodeli Critics' Choice nagrada. To je usledilo nakon što je dugo odbijao da odgovara na pitanja o njihovom odnosu.

Desio se tako veliki iskorak nakon brojnih poniženja koja joj je priređivao, a sve zbog glasina da zanemaruje njihovu vezu zbog karijere. NJena porodica mu je to zamerala, sada ga, pretpostavljamo, podržavaju jer se konačno prema Kajli Džener ophodi kako bi i trebalo.

Šamale je ranije umeo da na gala događajima prednost da majci u odnosu na svoju devojku, sinoć je napravio balans.

Glumac se na sceni Zlatnog globusa prisetio kako ga je otac od malena učio da uvek bude zahvalan na onome što ima. To mu je pomoglo da prethodnih godina odlazi sa gala ceremonija praznih ruku, ali uzdignute glave. Ipak, priznao da je pobeda "mnogo slađa".

Kajli Džener i Timoti Šalame su izbegli poziranje na crvenom tepihu kao što su to uradili mnogo puta do sada. Zato su sedeći za stolom u raskošnoj dvorani, bili na meti fotoreportera.

Zabeležen je njihov poljubac koji neki opisuju kao "jako loš", ali i to da je Kajli Džener ovaj put prihvaćena od holivudskih zvezda nakon blama kojim ju je častila Demi Mur.

Dženifer Lorens koja je jako bliska sa rijaliti klanom Kardašijan - Džener, kao i El Faning srdačno su se pozdravile sa Kajli, i ćaskale sa njom, a ona nije krila sreću zbog toga. Ni ne čudi da je tako nakon poniženja koje joj je priredila zamalo Oskarovka Demi Mur.

Fotografije kajli Džener i Timotija Šalamea lajkovala je čuvena stilistkinja i modna urednica iz Srbije, Ruška Bergman, a i ovaj put njihovu vezu prate oprečni komentari od opaske "da im niko ne veruje da su zaista zajedno", do komentara " da bi trebalo da se vere", ali i upozorenja "da bi veridba bila pogrešan korak".

Vezu kritikuju neki, ali Kajli i Timoti su zajedno tri godine kako je on rekao na Critics' Choice dodeli.

Kajli Džener je nakon problematičnih modnih izdanja, ujedinila veliki procenat kritičara koji su je proglasili za modnu pobednicu večeri. Nosila je Ashi Studio metalik haljinu, sa šljokicama koje su stvarale "rastopljeni" efekt, dubokim dekolteom u obliku srca i naramenicama od zlatnih perlica. Ponela je Lorraine Schwart nakit i vintidž Gucci torbu.

