DRUŽIO SE SA TITOM, IMAO AFERU SA DŽEKI KENEDI: Zvali su ga "KRALJ ITALIJE", živeo je bajku, a onda je sve propalo!

Đani Anjelibio je najpoznatiji Italijan prošlog veka. Zvali su ga Advokat, ali on se advokaturom nikad nije bavio niti je zbog toga bio poznat.

Prvi dan na poslu Đani Anjeli je imao u 45. godini, a do tada je samo uživao...

Đani Anjeli je bio najmoćniji i najbogatiji italijanski industrijalac svig vremena. Rođen je u braku između industrijalca Edoarda Anjelija i princeze Virdžinije Burbon del Monte, kćerke princa San Faustina, Karla del Montea. Đani mu je nadimak, dok je pravo ime, Đovani, dobio po svom dedi, inače osnivaču kompanije FIAT.

Đovani se obrazovao u Pinerolu, a u drugom svetskom ratu borio se na ruskom, a potom i na severnoafričkom frontu, gde ga je jedan nemački vojnik ranio zbog svađe oko žene.

Đovani je počeo da radi tek u 46. godini; jeste nasledio mnogo, ali je mnogo i doprineo kompaniji. Bio je zaslužan za razvoj kompanije Fiat krajem šezdesetih jer je, pošto je stavio celu Italiju na četiri točka, dao kompaniji nacionalnu dimenziju. Najgoru krizu, tokom sedamdesetih, prebrodio je tako što je libijskom lideru Gadafiju prodao 15%, a odlučno je sprečio i infiltraciju terorističke organizacije Crvene brigade među 300.000 radnika u kompaniji Fiat. Krajem osamdesetih, koje su bile godine ogromnih profita, Anjeli je razvio razne biznise (od turizma do bankarstva), ali je automobilska industrija ostala na prvom mestu – uostalom, ostvario je monopolski položaj otkupivši sve svoje konkurente u Italiji.

Đani Anjeli - kralj Italije

Đani je bio svetski poznati plejboj koji je od Džeki Kenedi napravio jednu u nizu svojih beznačajnih ljubavnica.

On je bio na čelu velike Fiat firme, automobilske instruje koja je pravila prevozna sredstva za skoro sve Italijane.

Više od možda svih ovih priznanja, bio je poznat po svom fantastičnom ukusu i neobičnom modnom smislu. On je u suštini izmislio umetnost Sprezzature, ili besprekornog oblačenja, istovremeno čineći da izgleda lako. Anjeli je otelotvorio šta je značilo biti dobro obučen, dobro ošišan, dobro obrazovan čovek dvadesetog veka. On takođe može proći kao čovek sa najviše stila koji je ikada živeo.

Ko je zaista bio Đani Anjeli?

Đovani Đani Anjeli rođen je u porodici koja je bila vlasnik Fijata, a kasnije i automobilskih kuća Alfa Romeo, Lančija, Ferarija, Mazeratija, Iveko, traktora NJu Holand, a donedavno i fabrika motocikala Pjađo (vespa).

O Đaniju ćemo reći dosta toga ali ponajviše ga opisuje rečenica Federika Felinija koji je za njega ovako rekao: "Stavite ga na konja i eto vam kralja."

Ali Đanija nije zanimala vlast, jer on je imao sve. Opet kažemo, dovoljno je reći da je on kumovao izrazu "La Dolce vita", jer je samo on zaista znao umetnost lepog življenja.

Imao je 46 godina kada je prvi put počeo da radi, a kažu da je do tada uživao u životu maksimalno. Priča se da je imao naviku da ujutru odmah pozove svog privatnog pilota i da ga pita u kom delu Evrope je sunčano. Tamo gde bi bilo sunčano išao je da uživa tog dana. Kada je tadašnji predsednik Fijata dao ostavku, porodici i radnicima je trebalo nekoliko nedelja da nađu Đanija koji se odmarao negde na jahti nasred Pacifika.

Svet je bio njegovo igralište. Družio se sa Fidelom Kastrom, Mao Cedungom, Josipom Brozom, Henrijem Kisindžerom...

Iako je bio oženjen za plemkinju Marelu Anjeli, nije nikad krio da je imao bezbroj ljubavnica, a među njima glumicu Anitu Ekberg i dizajnerku Džeki Rodžers.

On je bio čovek koji je mogao da ima paralelno i po 5 žena i da se nijedna od njih ne naljuti na njega. Ipak, znao je koga treba da oženi. Našao je Marelu za koju je znao da će biti stub porodice, što je ona i bila.

Porodična tragedija Anjelija

Status i bogatstvo Đanija nisu poštedeli stravičnih porodičnih tragedija. U novembru 2000. godine, njegov sin Edoardo Anjeli, izvršio je samoubistvo, skočivši u provaliju. Uprkos velikom porodičnom bogatstvu i prestižnom društvenom statusu, život Edoarda Anjelija bio je obeležen bolnim iskustvima.

Prijatelji su za njega govorili da je čovek „koji zrači posebnom svetlošću“, a njegova ličnost bila je mnogo drugačija od onoga što su mnogi zamišljali. Bio je veoma blizak sa bratom od strica, Đovaninom, sinom Umberta Anjelija, koji je trebalo da jednog dana postane menadžer kompanije Fiat.

Nažalost, Đovanino je umro 13. decembra 1997. od raka. Priča se da su Edoardo i Đovanino Anjeli, iako potpuno drugačijih karaktera i različitih načina života, bili vrlo bliski i često su se jedan drugom poveravali. Priča se, takođe, da je bratovljeva smrt za Edoarda bila veoma težak udarac. Edoardovi prijatelji su govorili da on poslednjih dana nije pokazivao znake duboke depresije. Pa ipak, pretpostavka o samoubistvu je posle autopsije potvrđena.

Đani Anjeli i njegova supruga Marela osim tragično nastradalog Edoarda imaju i kćerku Margeritu koja živi u Parizu s drugim suprugom Seržom de Falenom, s kojim ima petoro dece.

Đovanija je strašno pogodila smrt sina, a prethodno i smrt sinovca Đovanina, koji je umro od raka, i koji je trebalo da nasledi celu imperiju.

Posle svih ovih porodičnih tragedija, Đani Anjeli je za svog naslednika izabrao svog najstarijeg unuka Džona Elkana, ćerkinog sina.

Đovani Anjeli se nikada nije oporavio nakon smrti sina pa je ubrzo i preminuo u januaru 2003. godine, u svojoj kući, okružen brojnom porodicom, u tradicionalnom italijanskom stilu. Sahranjen je u porodičnoj grobnici uz sve počasti koje zaslužuje najpoznatiji Italijan prošlog veka.

