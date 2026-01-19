DVE GLUMAČKE LEGENDE ROĐENE SU NA DANAŠNJI DAN: Kako je Žarko Laušević nasamario Irfana Mensura - neverovatna priča o zajedničkom rođendanu

Irfan Mensur je ispričao anegdotu vezanu za ovaj dan, evo kakvu smicalicu je Žarko tada smislio.

Malo ko je znao da su dve glumačke legende rođene na isti dan, da su mnoge rođendane provodili zajedno, kao i to da su se utrkivali ko će kome prvi da čestitia. Laušević je jedne godine rešio da Irfanu čestita rođendan na krajnje nesvakidašnji način i iskoristi svoj talenat za imitaciju.

- Žarko je završio glumu kod istog profesora kao i ja. Obožavali smo tog čoveka. Bio je specifičan i po govoru i po tome kako je sklapao rečenice, kao i po lagi kojom je pričao. Svi mi koji smo pokušavali da ga imitiramo bili smo bedni. Ali Žarko, moj dobri Žarko, ga je tako dobro imitirao da smo mi uvek plakali od smeha - započeo je priču Mensur u emisiji "Bindž", pa nastavio.

- Žarku i meni je rođendan istog dana, 19. januara, na Bogojavljenje. Nas dvojica smo se uvek utrkivali ko će kome prvi da čestita i masu rođendana smo zajedno slavili. Jedne godine je on mene uhvatio dok sam ja bio na pijaci. Januar mesec, duva vetar, hladno, ja sa kesama u rukama, zvoni mi telefon, javljam se, a na vezi moj profesor koji me zove da mi čestita rođendan - rekao je Irfan i dodao:

- Ja sam se sav raznežio. Posle određne količine razgovora o meni, kako on mene prati i tako dalje, kaže on meni: "A ono đubre od čoveka, onaj Laušević isto danas slavi rođendan". Ja mu na to kažem: "Pa profesore, kako tako o našem Žarku?". On je tako opljuvao Žarka, dok sam ga ja sa druge strane branio. Na kraju razgovora čujem ženski smeh, pa muški i njega koji mi kaže: "A braniš me, svaka čast". Iz NJujorka je zvao, 37 minuta je trajao razgovor - ispričao je glumac u emisiji "Bindž".

