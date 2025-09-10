DžEKI ČEN STIGAO U BEOGRAD: Naša poznata pevačica se podelila fotografiju sa njim

Goga Sekulić upoznala Džekija Džena

Folk pevačica Goga Sekulić iskoristila je priliku da se fotografiše sa svetski poznatim glumcem i majstorom borilačkih veština, Džekijem Čenom, koji je ovih dana u srpskoj prestonici.

Naime, Goga je na Instagramu objavila fotografiju sa Džekijem Čenom, te nije krila uzbuđenje što ga je srela, budući da nije skidala osmeh sa lica.

"Džeki Čen i ja", napisala je ona u opisu objave, dok su se ispod nizali komentari.

"Strava", "Jao, ti si šou, bukvalno sam maštao da ga sretnem", "Jača si ti od njega", "Predobro", pisali su joj pratioci.

