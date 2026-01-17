Oglas
DžENIFER GARNER OTKRILA NEPOZNATE DETALJE O ŽIVOTU SA BENOM AFLEKOM: Ovo je retka prilika da ga spominje

Dženifer Garner retko kad spominje Bena Afleka i deli detalje života sa njim. Trudi se da privatni život maksimalno zadrži van očiju javnosti i u intervjuima uglavnom govori o projektima na kojima radi.

1768638442_f09e81597889ef2008c9d1deab4e6367b003642a.jpg
Foto: profimedia
Ipak, sada je podelila neke detalje iz njihovog zajedičnog života, što je mnoge iznenadilo. Garner se pridružila autorkama Lori Dejv i Riti Vilson u podkastu i podelila Benovu naviku za koju je sigurno retko ko znao. 

Dej je rekla da voli da piše knjige dok sluša istu pesmu iznova i iznova, što je Garner podsetilo na njenog bivšeg supruga. Rekla je da je, dok je snimao film „The Town“ (2017), Ben stalno puštao pesmu, „Halo“ od Bijaonse. 

- Imali smo tromesečno i trogodišnje dete, živeli smo u iznajmljenom stanu u Kembridžu, a on bi slušao "Halo" od Bijonse dok ja dojim ćerku. 

Zvezda filma „Betmen“ je u prošlosti otvoreno govorio o svojoj ljubavi prema slušanju iste muzike. U intervjuu za dodelu Zlatnih globusa 2016. godine, rekao je da mu puštanje muzike pomaže da se uhvati u koštac sa emotivnim tonom scene.

- Slušam muziku kada pišem i obično pronađem nekoliko pesama koje me inspirišu i jednostavno ih ponavljam. Smatram da je to pomalo hipnotički i omogućava mi da se više koncentrišem i da me više upozna sa osećajem scene koji želim da priča ima - rekao je Aflek tada, prenosi Pipl. 

Dženifer Garner o razvodu od Bena

U intervjuu za Marie Claire, Dženifer je iskreno priznala da joj je razvod još teže pao jer je bio pod budnim okom medija. 

- Morate da budete pametni i da znate šta možete, a šta ne možete da podnesete. Ja nisam mogla da izdržim sve ono što je izlazilo u medijima - rekla je glumica.

Ipak, naglasila je da ono što se pisalo u štampi nije bilo najteže.

- To zapravo nije bilo ono što me je najviše bolelo. Najteže je bilo samo razdvajanje. Raspad jedne porodice, to je ono što je bilo najteže. Gubitak pravog partnerstva i prijateljstva, to je bolelo.

Ona i Ben su danas u odličnim odnosima. Uspeli su da prevaziđu sve lične nesuglasice i zajedno odgajaju troje dece, a kako kaže, za sve to je bilo potrebno vreme.

- Mnogo toga u mom životu me i dalje iznenađuje… To što danas mogu da budem u mirnom, stabilnom suroditeljstvu, sa partnerstvom za koje nisam verovala da ću ikada ponovo imati - iskrena je bila Dženifer.

Posebno je istakla poruku za žene koje prolaze kroz slične situacije:

- Važno je da žene znaju, kada pomisle: "Nikada više neću imati taj osećaj, nikada nećemo ponovo biti prijatelji", vreme je šansa. Vreme leči. Vreme je prilika za oproštaj, za novi početak i za pronalaženje novog načina da budete prijatelji.

