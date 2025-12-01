DžIDžA IZGUBILA BEBU: Veliki udarac za porodicu Dragan Stojkovića Bosanca

Džidža ima podršku porodice i prijatelja u teškim trenucima.

Aleksandra Stojković Džidža je izgubila bebu. Nakon srećnih vesti koje je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca podelila sa javnošću, usledio je težak period.

Naime, danas je Dragan Stojković Bosanac, na snimanju "Pinkovih zvezda" izjavio da njegova ćerka Džidža nije baš dobro.

Na pitanje o trudnoći samo je kratko rekao: "Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao".

Kako "Blic" saznaje od izvora bliskog Aleksandri Stojković Džidži, ona je izgubila bebu i povodom ovoga se neće oglašavati. Uz nju su porodica i prijatelji i ona se nakon intervencije oseća dobro.

Dečka upoznala preko prijatelja

Džidža je već duže u vezi sa Milanom Obradovićem. NJih dvoje su se upoznali preko zajedničkog prijatelja, a on radi u državnoj instituciji.

Džidža nije krila sreću kada je saznala da je u drugom stanju.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega, rekla je tada za domaće medije.

(Blic)

