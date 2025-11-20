EMINA JAHOVIĆ KONAČNO OTKRILA ZAŠTO SE RAZVELA OD MUSTAFE: "U našem braku nije bilo više strasti, sve se poremetilo..."

Pevačica Emina Jahović istakla je da se ne kaje što se razvela od Mustafe Sandala sa kojim ima dva sina.

Emina Jahović je bila u braku sa Mustafom Sandalom sa kojim ima dva sina. NJih dvoje su odlučili da stave tačku na brak, a pevačica je sada otkrila detalje razvoda.

Ona se nikada nije pokajala što je donela ovu odluku.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je Emina.

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je bila iskrena:

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu. Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica u emisiji "Scena specijal".

