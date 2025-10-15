GLUMAC KOJI JE BIO LUDO ZALJUBLJEN U MILENU DRAVIĆ: Družio se sa Gagom Nikolićem, a njegovoj ženi pisao najlepše stihove

Po svedočenjima ljudi, Bačić se družio sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić, ali nikome nije bilo poznato da je bio zaljubljen u Milenu.

LJubiša Bačić inspirisan lepotom glumice Milene Dravić, napisao je stihove pesme "A ja bez tebe" koju je otpevala Snežana Mišković Viktorija. Zanimljivost koja se vezuje za ovu pesmu je upravo ta da je ona posvećena Mileni Dravić, a da je to malo ljudi znalo.

"Ne sećam se kako je došla u moje ruke. Neko je u studio doneo tekst, a onda je Nenad Stefanović Japanac uradio muziku. Đorđe David je otpevao prateće vokale. Malo sam je izvodila. LJudi su više voleli neke moje druge hitove", rekla je Viktorija svojevremeno.

Viktorija je tada insistirala da je kupe jer je posvećena našoj najvećoj glumici Mileni Dravić.

- Nikad nisam upoznala Baju Bačića. On je bio tajanstven i nije se eksponirao. Mene je privukla pesma jer je imala pozadinu. Rekla sam Mileni kad smo letele do Crne Gore da sam je snimila. Kad je čula, ona se smejala onako slatko i dečje - objašnjava pevačica.

LJubiša se bavio glumom preko trideset godina, ali popularnost je stekao sinhronizovanjem crtanih filmova, a najpoznatije su njegove kreacije petla Sofronija, Sime Strahote, Elmera Daveža, i većeg broja likova u crtanom filmu Nindža Kornjače.

LJubiša se oprobao i kao pevač. U mladosti je snimio nekoliko šlagera ali i pesama za decu, a malo ljudi zna da je on prvi pevač koji se pojavio na domaćoj televiziji. Kako je sam ispričao u jednom intervjuu, sredinom pedesetih je nastupao u improvizovanom studiju tadašnje televizije na Smederevskom putu. Televiziju još uvek niko nije imao. On je tad pevao svoju šansonu "Pesmu o pertli".

Glumac je voleo da se bavi i pisanjem stihova, pa je tako napisao inspirišuću pesmu za seriju "Bolji život" koju je otpevao Dado Topić.

