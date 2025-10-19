GODIŠNJICA SMRTI MILKE CANIĆ: Iza osmeha krila veliku tugu, radila do poslednjeg dana, a evo zašto je uvek govorila "DOBRO VEČE"

Legendarna Milka Canić preminula je 19. oktobra 2016. godine nakon duge bitke sa kancerom

Nekadašnji supervizor najpopularnije emisije na našim televizijama "Slagalice" Milka Canić preminula je 19. oktobra 2016. godine u Beogradu. Kao važni član postavke našeg najčuvenijeg kviza pozdravljala je godinama gledaoce kraj malih ekrana.

Nakon što bi voditeljka Slagalice predstavila takmičare, upitala bi Milku Canić da li je sve u redu i da li kviz može da počne. Ostala je upamćena po rečenici "Dobro veče", koju je svako veče izgovarala godinama unazad.

Tugu je teško podnosila

Ipak, iza simpatičnog osmejka omiljene supervizorke krila se tužna životna priča, koju je Milka Canić podelila sa čitaocima portala studenata novinarstva "Žurnalist". Ona je u tom razgovoru istakla da joj je najteže bilo kada bi ostajala sama i da je tu tugu teško podnosila.

- Imam decu, knjige, biljke i često ne stignem ni tome dovoljno da se posvetim, ali opet postoji onaj trenutak kada ste sami sa sobom u četiri zida, a to nije lep osećaj - rekla je Milka Canić.

Od kada je postala prisutna u medijima, i ne samo na kvizu već i u reklami za jogurt, na ulici su je ljudi zaustavljali želeći da se slikaju s njom, pozdravljaju, postavljaju razna, često šaljiva pitanja.

- Jesam sama. Samoća nije dobra ni za koga, ali ja sada ne mogu po cenu života tražiti sebi društvo, sagovornika itd. Ako bi se nešto desilo, to je drugo pitanje, ali ovako kada mi neko kaže: "Pa, što ne nađeš nekog?"... Pa, to nije tako lako, naći sad nekog. Treba da izađem, pa da tražim momka - govorila je lektorka.

Izlaz iz samoće nalazila je u radu i šetnji

Milka koja je rođena, kako je tada rekla, "jedne godine u jednom gradu" diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost i od tada je radila kao profesor u gimnaziji u Prištini i u Vojnoj gimnaziji u Beogradu. Pored pedagoškog rada, bavila se i lekturom i korekturom, te više od hiljadu knjiga ima njen lektorski potpis. Autor je četiri udžbenika za srpski jezik i književnost i petog "Srpski za strance".

Svakodnevni mir pronalazila je u svom stanu na Vidikovcu koji je dobila od Kolegijuma Vojne gimnazije pre više od trideset godina.

- Jednom sam jedva namolila svog muža da usisivačem očisti kuću, pa kažem, hajde malo i ispod kreveta, a tu sam ja sakrila dva džaka knjiga, jer je on rekao: "Kupiš li samo još neku knjigu, da znaš..." Ja mu rekoh da su tu knjige i setim se istog trenutka, ali kasno. Onda je on meni rekao: "E, pa, da znaš da ovo više neće moći!" Međutim, došli smo do toga da sam ja svoju strast prema knjigama prenela i na njega, pa je i on posle počeo da ih kupuje - rekla je ona tada.

Šta se krije iza čuvenog "Dobro veče"?

Na pitanje zašto se gledaocima obraćala samo sa "Dobro veče" kaže da joj se taj pozdrav učinio kao najprikladniji.

- Ja nisam razmišljala o tome kako ću to reći, već sam jednostavno u jednom trenutku želela da sve pozdravim i kako ćete to da uradite, ako ne srdačno. Valjda je narod prepoznao tu moju želju, pa se dešava da se mladi prijave za „Slagalicu“ zato što žele mene da upoznaju, što mi je posebno drago - rekla je ona u pomenutom intervjuu.

Izgubila dugu bitku s kancerom

Milka je preminula posle duge borbe sa kancerom, a iza sebe je ostavila ćerku, sina i dvojicu unuka. O njenim poslednjim trenucima pričala je njena sestra Ivona, koja je bila stalno uz nju, pa je tom prilikom otkrila i da je Milka emisije pripremala iz bolničkog kreveta.

- Radila je od kuće stalno, oko nje je uvek bila gomila knjiga, tekstova… Uvek je bila uz "Slagalicu". Stalno smo pričale o toj emisiji, koju je ona mnogo volela i koju nije htela da napusti do poslednjeg daha. Pre neki dan mi je rekla: "Moram da idem na posao, ljudi me tamo čekaju"… Bila je toliko bolesna, a opet je želela da ide na posao - otkrila je Ivona posle Milkine smrti.

