VEDRANA GOTOVO NEPOKRETNA: "Nadroksala sam se morfijumom i otišla, plašim se da će me izbaciti iz kuće zbog neplaćenih računa - a ne mogu da platim preko telefona"

"NASLUŠALA sam se 'Na lepom, plavom Dunavu' toliko da će mi se želudac dizati danima na ime Štrausa. Ne mogu da verujem da su svi operateri zauzeti. Očito su svi pomrli."

1755951412_Vedrana-Rudan.jpg
Foto: ATA images, HRT printskrin
Poznata hrvatska književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan (75), koja već duže vreme boluje od karcinoma žučnih kanalića, i dalje ne prestaje da javno komentariše aktuelne događaje. Uprkos bolesti i redovnim terapijama, autorka poznata po svom britkom jeziku ponovo se oglasila na društvenim mrežama – ovoga puta zbog problema sa bankom.

Rudanova je istakla da račune plaća putem telefona, ali da je nedavno naišla na ozbiljan problem:

- Nažalost, imam posla sa PBZ-om, iako verovatno ni drugi pljačkaši nisu bolji. Gotovo sam nepokretna. Opsednuta sam strahom da neću platiti neki račun na vreme, da će me tužiti i izbaciti iz kuće. Zato me užasnulo kada sam shvatila da zbog "sistemske greške" više preko telefona ne mogu ništa da platim.

"Nadroksala sam se morfijumom i jedva otišla do poslovnice"

Kako je opisala, uprkos lošem zdravstvenom stanju, morala je lično da ode u poslovnicu u Starom gradu u Rijeci.

- Nadroksala sam se morfijumom i nekako odvukla do poslovnice PBZ-a. Jako simpatična gospođa se trudila, lupala po tastaturi, a onda mi rekla da nema pojma o čemu se radi i da pozovem korisničku službu.

Beskrajno čekanje i ironičan komentar

Spisateljica je zatim pokušala da stupi u kontakt s korisničkim servisom.

- Preko dva telefona sam ukucavala sve moguće brojeve. Naslušala sam se "Na lepom, plavom Dunavu" toliko da će mi se želudac dizati danima na ime Štrausa. Ne mogu da verujem da su svi operateri zauzeti. Očito su svi pomrli.

Rudanova je dodala da već dugo ima loša iskustva sa bankom, ali da više nema snage da promeni banku:

„Nažalost, nemam snage da te lopove pošaljem u tri lepe i odšetam u neki drugi brlog.“

(rudan.info)

