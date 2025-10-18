STVORILA JE MILIONE, A NIJE ZAVRŠILA NI SREDNJU ŠKOLU: "Bila sam lenja"

Hejli Biber, poznata manekenka i preduzetnica koja je osnivanjem kozmetičkog brenda "Roud" zaradila milione, otvoreno govori o žaljenju jer nije završila srednju školu.

U novom intervjuu koji je objavio Volstrit žurnal, dvadesetosmogodišnjakinja je otvoreno govorila o odluci koja joj je promenila život, na bolje i na gore.

- Ne bih sedela ovde i rekla nikome da se kladi na to. Očigledno je uspelo i zaista sam ponosna na sebe što sam postigla ono što jesam, a da nisam završila srednju školu - rekla je supruga Džastina Bibera koja je odlučila da se još tokom tinejdžerskih dana upusti u manekenske vode.

- Samo bih volela da sam to završila jer sam bila tako blizu. Bila sam maturantkinja u srednjoj školi, skoro sam završila i postala sam lenja.

Kompanija vredna milijardu dolara

Od šetnje pistama za velike modne kuće do naslovnica međunarodnih časopisa, Hejli je izgradila globalni brend, a onda je osnovala brend kozmetičkih proizvoda koje obožavaju žene širom sveta.

NJena kompanija za negu kože, Rhode, postala je viralni favorit zbog svoje minimalističke estetike. Ali najveći preokret dogodio se nedavno kada je Biber prodala Rhode za zapanjujućih milijardu dolara. Iako više ne poseduje brend, ostaće u kompaniji kao glavni kreativni direktor i šef za inovacije, uloga koja joj omogućava da nastavi da upravlja vizijom brenda dok uživa u plodovima svog uspeha.

Biber je podelila da planira da mudro iskoristi novac od prodaje, fokusirajući se na dugoročnu finansijsku sigurnost svoje porodice.

- Želim da to sačuvam za budućnost svog sina. To je iznos novca sa kojim se ranije nisam bavila, pa samo želim da budem pametna sa njim. Želela bih da ga mudro investiram.Ž

