HOLIVUDSKI ZAVODNIK SEDMI PUT IZA REŠETAKA: Evo šta je ovaj put skrivio! (FOTO)

Glumac za kojim su nekad žene ludele uspeo je ponovo da iznenadi javnost, a policija je ponovo imala pune ruke posla

Poznati holivudski glumac Kifer Saterlend, zvezda čuenog filma "Nekoliko dobrih ljudi" uhapšen je u Los Anđelesu 12. januara, nakon navodnog fizičkog napada.

Incident se dogodio neposredno posle ponoći, na raskrsnici Sanset bulevara i Ferfeas avenije u Holivudu.

Iako je u međuvremenu pušten na slobodu, glumca uskoro očekuje pojavljivanje pred sudom.

Kifer Saterlend ipak nije u zatvoru

Saterlend trenutno nije u pritvoru. Prema podacima zatvora okruga Los Anđeles, uhapšen je i sproveden u pritvor nešto posle 4 sata ujutru, zbog krivičnog dela koje je okarakterisano kao teško, ali bez preciznog navođenja detalja.

Kasnije istog dana pušten je uz kauciju od 50.000 dolara, a njegovo prvo sudsko ročište zakazano je za 2. februar 2026. godine.

Zbog čega je Saterlend uhapšen?

Prema navodima policije, glumac je optužen da je fizički napao vozača aplikacije za prevoz, koji, kako je saopšteno, nije zadobio teže povrede.

U mejlu koji je poslao policijski službenik navodi se da je Saterlend "ušao u vozilo za deljenje prevoza, fizički napao vozača i uputio mu pretnje", neposredno posle ponoći po pacifičkom vremenu.

Kifer Saterlend ima iskustav s hapšenjima...

Ovo nije prvi put da se glumac suočava sa zakonom. Tokom života hapšen je najmanje četiri puta.

Prvi put je dospeo u fokus javnosti 1989. godine, kada je optužen za vožnju pod dejstvom alkohola. Tada se izjasnio da ne osporava krivicu i priznao je da je vozio brzo i pod dejstvom alkohola.

Godine 1993. ponovo je uhapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju, a sud mu je izrekao kaznu od 200 sati društveno korisnog rada, umesto zatvorske kazne od 12 dana.

Početkom 2000-ih usledilo je novo hapšenje zbog vožnje pod uticajem alkohola i opijata, nakon čega mu je izrečena petogodišnja uslovna kazna.

Međutim, 2007. godine prekršio je uslove uslovne kazne i ponovo je uhapšen zbog sumnje da je vozio pijan. Tada je osuđen na 48 dana zatvora, uz novčanu kaznu i obavezno lečenje od alkoholizma.

Nakon tog slučaja, Saterlend se javno izvinio porodici, prijateljima i kolegama, priznajući da je razočarao mnoge.

Dve godine kasnije, 2009. godine, optužen je za napad na dizajnera Džeka Makaloua u hotelu "Mercer" u njujorškom Sohou, posle humanitarne večere Metropoliten muzeja.

Iako nalog za hapšenje nije izdat, Saterlend se sam predao policiji, a optužbe su kasnije povučene nakon njegovog izvinjenja.

Poslednji put pre ovog incidenta uhapšen je 2017. godine, kada je ponovo uhvaćen da vozi pod dejstvom alkohola, a kontrola je izvršena nakon nepropisnog polukružnog okretanja. Pušten je uz kauciju od 25.000 dolara.

(Glossy)

BONUS VIDEO: