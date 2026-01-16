Oglas
HULIO IGLESIJAS SE OGLASIO NAKON OPTUŽBI ZA ZLOSTAVLJANJE DVE ŽENE: Sve porekao, pokrenuta istraga

Španski pevač Hulio Iglesijas (82) se po prvi put oglasio nakon što je optužen za seksualno zlostavljanje dve žene.

Foto: Profimedia
Ranije ove nedelje, špansko pravosuđe, Audiencia Nacional, potvrdilo je da je pokrenuta krivična istraga. Sada je muzičar rekao da su optužbe „lažne“ i da su mu izazvale „veliku tugu“.

- Sa dubokim žaljenjem odgovaram na optužbe koje su iznele dve osobe koje su ranije radile u mojoj kući. Poričem da sam zlostavljao, prisiljavo ili da nisam poštovao bilo koju ženu. Ove optužbe su potpuno lažne i izazivaju mi veliku tugu. Nikada nisam osetio takvu zlobu, ali i dalje imam snage da ljudima saopštim celu istinu i branim svoje dostojanstvo pred tako velikom nepravdom - rekao je Hulio u oglašavanju na društvenoj mreži Insatgram i dodao: 

- Ne mogu da zaboravim mnoge, mnoge drage ljude koji su mi slali poruke naklonosti i lojalnosti; u njima sam pronašao veliku utehu.

Španski tužioci su od tada potvrdili da istražuju zvaničnu prijavu podnetu protiv muzičara.

- S obzirom na vesti objavljene danas u vezi sa Huliom Iglesijasom i s obzirom na interesovanje koje su pokazali mediji, želeo bih da vas obavestim da je prijava podneta Kancelariji javnog tužioca Audiencia Nacional 5. januara 2026. godine. Pokrenut je preliminarni postupak krivične istrage, koji je, kao što znate, poverljiv. S obzirom na prirodu navoda i ponavljajući poverljivu (tajnu) prirodu istrage javnog tužioca, a u interesu zaštite navodnih žrtava, nije prikladno davati dodatne informacije.
 


 


 

