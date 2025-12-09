IAKO SU GODINAMA ZAJEDNO, IZGLEDA KAO DA JE KORISTI: Ona skače na svaki njegov mig, decu zapostavlja! (FOTO)

Kajli Džener opet je viđena na premijeri novog filma njenog dečka Timotija Šalamea
Kajli Džener je i ovaj put uradila ono što najbolje zna: istakla je maksimalno svoje atribute i pojavila se na premijeri novog filma njenog dečka Timotija Šalamea.
Obučena u usku, isečenu narandžastu haljinu od kože, ukrašenu velikim srebrnim krstovima Kajli je izgledala spektakularno, a priča se da je Timoti samo na to i računao.
Kad god mu zatreba promocija, on se okreće godinu dana mlađoj rijaliti zvezdi, dok u slobodno vreme o njoj ne daje intervjue i priča okolo kako želi da bude shvaćen kao ozbiljan glumac.
S druge strane, Kajli deluje kao da je ludo zaljubljena u Timotija Šalamea pa pristaje na mrvice koje joj on baca. Tako se pojavljuje sa njim samo kada je to njemu neophodno, a to je uvek na promociji njegovih novih projekata.
Na njen spektakularni izgled Timoti uvek može da računa, a tako je bilo i ovaj put.
Ipak, odmah posle premijere, Kajli je viđena sama u provodu. Timotija nije bilo nigde, dok je njoj društvo pravila drugarica Stejsi.
Timoti je u nedavnom intervjuu za Vog odbio da priča o Kajli i to "ne što nešto krije, nego što nema ništa da kaže na tu temu."
Svi se pitaju do kada će se Kajli ponižavati i shvatiti da je glumac koristi samo kako bi promovisao svoje projekte, jer rijaliti zvezda ako išta zna - zna kako da privuče pažnju javnosti.
