IMA OSMORO DECE SA OSAM ŽENA: Naš poznati pevač naslednicima dao imena koja nikad niste čuli, a posle 7 razvoda se više neće ženiti

Pevač Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Đovani Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

- Osmoro dece imam, da ne pogrešim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku - otkrio je pevač.

Inače, Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoletno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te da je ostavio jer je bio mlad i lud.

Đovani smatra da je sada dosta, kako je naveo, ovde će stati i više se neće ženiti, a ni proširivati porodicu.

- Sa svakom ženom imam po jedno dete. Ne živim ja 300 godina, uživam. Cilj mi je fudbalski tim. Ne, rekao sam, neću više - rekao je on za Hype.

Inače, on je šokirao sve imenima koje je odabrao za naslednike, te mu se deca zovu: Mercedes, Poršej, Rambo, Leonardo i Franko.

- Ovaj sad ako bude muško, Sandokan, a ako bude žensko mora da kažem, Mara, pošto mi Romi uvek imamo neke Mare - dodao je Bajramović u emisiji Amidži šou.

Inače, na veseljima po inostranstvu Đovani pogađa honorare koji idu i do 150.000 evra, pa je tako povukao i brojne pevače poput Snežane Đurišić, LJube Aličića, Šerifa Konjevića i drugi, da pevaju sa njim na svadbama.

- To je bilo tako tada, a sada smo svi gospoda. Svašta sam radio tamo, pevao gde sam stigao i pevao najjače svadbe. Tamo su dolazile naše zvezde iz Beograda, pevali su sa nama, a mi smo pogađali milionske svadbe. Istina je sve što pričaju za cifre i to koliko ja zaradim. Ti skupljaš ceo život pare, a ja dođem i uzmem sve to odjednom! U Opatiji sam imao svadbu, pevao je Šerif Konjević, LJuba Aličić, Snežana i tako dalje. Dobar bakšiš uzima i Tea Tairović, ona je krenula sa mnom da radi i sa mojim bendom.

Imali smo garancije od 103.000 evra, a ako se do ne pogodi pre svirke, mora u toku da se nadomesti. To je bila jedna cifra, posle je bilo više.

