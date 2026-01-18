Oglas
INCIDENT NA NASTUPU TEODORE DžEHVEROVIĆ: Pogodili je čašom, pevačica se odmah oglasila (VIDEO)

Teodora Džehverović doživela je veliku neprijatnost na jednom od svojih nastupa.

1768721380_1712068342_Foto-Ataimages.rs-Teodora-Dzehverovic.jpg
Foto: ATA images.rs
Popularna pevačica Teodora Džehverović nedavno je doživela pravu neprijatnost, kada je prilikom nastupa bila pogođena čašom u grudi.

Deluje da je incident bio isplaniran, budući da je baš taj trenutak kamerom mobilnog telefona zabeležila osoba koja je stajala tik do mladića koji je gađao Teodoru, a snimak je, očekivano, u rekordnom roku završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gde su korisnici stali u zaštitu Teodore.

Iako Teodora nije dozvolila da ovo poremeti njen nastup, sada je dala svoj komentar za domaće medije.

- Naravno da nije prijatno, ali ovo je posao u kom susrećeš različite ljude i različite nivoe zrelosti. Biram da se bavim muzikom i ljubavlju koju dobijam, a ne pojedinačnim incidentima - rekla je Teodora.

- Verujem da je u pitanju nezrelost i želja za pažnjom, a ne zla namera. To su godine kada se još uči šta znače granice i poštovanje, zato ne želim da bilo koga obeležavam ili osuđujem. Želim im sve najbolje, a ja ću se svakako fokusirati na hiljade i hiljade dobre publike koja mi prenosi ljubav i poštovanje godinama - zaključila je pevačica.

 

@zanimljivividei 😂💪🏻#teodoradzehverovic #dzehva #fyp #20k #fypdong ♬ original sound - .

Otkrila koliko naplaćuje reklame

Mnoge poznate ličnosti koriste društvene mreže za dodatnu zaradu, a među njima je i Teodora Džehverović, koja na Instagramu ima više od 1,3 miliona pratilaca.

Pevačica je pre nekoliko godina dospela u fokus javnosti kada je na Instagramu osvanula fotografija prepiske između nje i jednog mladića koji joj je ponudio poslovnu saradnju.

U poruci je naveo:

- Pozdrav, Da li ste za saradnju? - glasilo je pitanje.

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

(Pink)

BONUS VIDEO:

 

 

