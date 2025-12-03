Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"ISPOD ČASTI MI JE DA SE SVAĐAM": Tea Tairović oštro odgovorila na negativne komentare - "Brojke sve govore"

Tea se ne bavi zlim jezicima, međutim, juče je u emisiji "Amidži šou" ipak imala šta da kaže.

1764768711_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Tea-Tairovic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Svidelo se to nekome ili ne, činjenica je da je Tea Tairović trenutno jedna od najvećih zvezda na Balkanu, a i najvrednija.

Mnogi kažu da je ona zapravo pravi fenomen na estradnoj sceni, a da su te glasine tačne potvrdila je time što je u roku od 365 dana objavila dva albuma sa po 10 pesama, koje su najslušanije na svim mogućim muzičkim platformama. I dok mnogi uživaju u onome što ona radi, cene i hvale njen rad i trud, postoje i oni koji iz nedovoljno dobrih razloga stalno udaraju na njen lik i delo. Tu spada mali broj njenih kolega i mali broj korisnika društvenih mreža.  

Tea se ne bavi zlim jezicima, međutim, juče je u emisiji "Amidži šou" ipak imala šta da kaže. Ona je bila vidno raspoložena s obzirom da je u toku gostovanja prošlo tek šest sati od objavljivanja drugog albuma za godinu dana, a na muzičkoj platformi jutjub je u tom trenutku imala preko milion i po pregleda, na hiljade lajkova i hiljade komentara. Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića zašto ljudi imaju potrebu da je "pljuju", Tea je odgovorila:

- Meni uvek i zameraju i hvale me, i ne znam zašto je to tako, ali meni je bitno da ljudi koji dolaze na moje nastupe obožavaju ono što ja radim. To mi je dovoljno - kroz osmeh je rekla Tairovićeva, pa nastavila.

 - Bilo bi mi baš ispod časti da se s nekim uplićem, svađam, ubeđujem. Zašto bih ja nekog ubeđivala da vredim ili ne vredim? Dela sve govore, pesme i brojke sve govore, i ako ja ne volim te brojke, ali tako je kako je. Žao mi je što to nekom smeta, puno vas ljubim - poručila je muzička zvezda. 

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas