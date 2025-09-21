IZABRAN POBEDNIK INTERVIZIJE: Vijetnam ubedljivo trijumfovao, osvojili i vrednu novčanu nagradu, a evo kako je prošao SRPSKI predstavnik

Na ruskoj verziji Evrovizije, a koja je održana sinoć u Moskvi, Vijetnam je odneo apsolutnu pobedu.

Na muzičkom takmičenju Interviziji 2025. održanoj u Moskvi, pobedu su odeli predstavnici Vijetnama Duc Phuc. Tokom cele večeri bili su među apsolutnim favoritima, a najveći konkuretn bio im je Kirgistan.

Na ruskoj verziji Evrovizije i Srbija je imala svog predstavnika Slobodana Trkulju sa bendom Balkanopolis. On se predstavio numerom „Tri male ruže“, koja je izvedena na srpskom jeziku, spora je, melodijska i tužna, sa snagom koja podseća na hladan balkanski zimski vetar. Međutim, on nije izborio plasman u top 10.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 23 zemlje, među kojima su bile Belorusija, Rusija, Kazahstan, Uzbekistan, Brazil, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Kina, Vijetnam, Kenija, Južnoafrička Republika i druge.

Bogat nagradni fond

Pobednik je takmičar koji od žirija dobio najvišu ocenu putem tajnog glasanja, a osvojio je kristalni trofej Intervizije i nagradu od 30 miliona rubalja (skoro 360.000 američkih dolara). Svi učesnici će dobiti sertifikate od organizacionog odbora.

Organizatori međunarodnog muzičkog takmičenja "Intervizija", koje je održana sinoć, u subotu, 20. septembra, neposredno pred finale su objavili kako pevačica VASSY, predstavnica SAD, koja ima državljanstvo SAD i Australije, neće nastupiti.

- Zbog razloga izvan kontrole organizatora i američke delegacije, uzrokovanih neviđenim političkim pritiskom Vlade Australije, pevačica VASSY (državljanka SAD i Australije) neće moći da nastupi u finalnoj večeri Intervizije - naveli se u saopštenju.

Organizatori su izrazili žaljenje što umetnica neće nastupiti, naglašavajući pritom da Sjedinjene Države ostaju punopravni učesnik "Intervizije" i da će ih u međunarodnom žiriju predstavljati Džo Lin Tarner, nekadašnji pevač brojnih bendova među kojima su i "Deep Purple" i "Rainbow" - pisalo je u saopštenju objavljenom na Instagramu.

