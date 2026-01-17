IZGUBILA ULOGU NAKON RAZVODA: Gvinet Paltrou o teškim danima posle razdvajanja od Krisa Martina

Američka glumica Gvinet Paltrou tvrdi da je izbačena iz filma nakon medijske pažnje oko njenog razvoda od frontmena grupe Coldplay, Krisa Martina.

U razgovoru sa Ejmi Poler u podkastu Good Hang, Paltrou je otkrila da je razvod sa Martinom 2014. godine uticao na njenu karijeru.

- Trebalo je da snimim film u jednom trenutku i to je bilo odmah nakon one objave o razdvajanju sa Krisom, a bilo je puno oštrih izjava u medijima. Mislim da je distributer tada rekao: "Ovo bi moglo biti previše za film" - rekla je.

Inače, Paltrou i Martin dospeli su na naslovnice širom sveta kada su objavili da će se "svesno razići" nakon više od decenije braka i dvoje dece.

- Pre svega, mi smo roditelji dvoje neverovatno divne dece i molimo da se u ovom teškom trenutku poštuje njihov i naš prostor i privatnost. Oduvek smo našu vezu održavali privatno i nadamo se da ćemo, kako se svesno razdvajamo i zajedno odgajamo decu, moći da nastavimo na isti način - rekli su tada u izjavi.

Iako nije dala nikakve dodatne detalje o filmu i kompaniji koja je u njemu učestvovala, Paltrou je očigledno bila nezadovoljna zbog toga.

- Dakle, to je bilo sjajno jer sam se razvodila, a onda sam dobila otkaz - rekla je.

Paltrou je rekla da veruje da je njihova namera, koja je bila da izbegnu žestoki razvod, pogrešno protumačena.

Poznato je da su Paltrou i Martin ostali u dobrim odnosima otkako su se razveli 2016. godine. Paltrou je 2019. godine otkrila da se Kris Martin pridružio njoj i njenom sadašnjem suprugu Bradu Falčuku na medenom mesecu, zajedno sa njihovom decom.

(Klix/B92)

