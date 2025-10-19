JEDINA MANEKENKA SA NAŠIH PROSTORA KOJA JE BILA VIKTORIJIN ANĐEO: Danas ima četvoro dece i udata je za poznatog pevača (FOTO)

Manekenka Marija Vujović nekada je sarađivala sa najvećim imenima modne industrije i čak je imala tu čast da nosi krila Viktorijinih anđela.

Pre nekoliko dana održana je još jedna spektakularna revija Victoria's Secret , anđeli su nakon nje skinuli krila i vratili se na zemlju, a ako se sećate vremena koje mnogi smatraju zlatnim dobom popularnog američkog brenda, znate da je glamuroznom pistom baš tada šetala i jedna lepotica sa ovih prostora, Marija Vujović.

Nekada je sarađivala sa najvećim imenima modne industrije, a danas je požrtvovana majka četvoro dece, koja je svetske metropole zamenila mirnim životom u Podgorici.

Udata je za pevača Marka Vukčevića koji je trebalo da predstavlja Crnu Goru na Evroviziji 2025. godine. On je na festivalu "Montesong" u koji je održan u Podgorici pobedio sa grupom "NeoneoN". Oni su se predstavili pesmom "Clickbait", međutim, na društvenoj mreži X se pojavio snimak koji navodno sugeriše da je bend istu pesmu izveo u drugačijoj verziji na prošlogodišnjem Festivalu kulture Zabjelo.

Na kraju su odustali od takmičenja, a Crnu Goru je predstavljala drugoplasirana takmičarka Nina Žižić.

Marko Vukčević se nikada nije eksponirao previše u medijima, pa zbog toga mnogi nisu znali da je u braku sa Marijom Vujović Vukčević, koja je radila za svetske kompanije.

U svet mode Marija Vujović zakoračila je sa 16 godina, posle izbora za Elite Model Look, održanog u njenoj rodnoj Podgorici. Autentična lepota otvorila joj je sva vrata, pa su vrlo brzo za nju počeli da se otimaju najveći kreatori i najbolji fotografi.

Postala je muza Toma Forda, ali i čuvenog tandema Dolce & Gabbana, zbližila se i sa Žan-Polom Gotjeom, krasila je naslovne strane prestižnih magazina kao što su Vogue, Elle, GQ, koju ju je svojevremeno svrstao među deset najlepših žena sveta.

Fanovi jednog od najpopularnijih D&G parfema, "Light Blue", setiće se da je godinama bila zaštitno lice ovog mirisa, a za kampanju ju je na Kapriju slikao legendarni Mario Testino. Reklamirala je i kultni Rive Gauche Yves Saint Laurent, a na pisti šetala modele kuća Calvin Klein, Donna Karan, Gucci, i tako dalje.

Početkom novog milenijuma, zanosna Crnogorka ne samo da je bila jedna od najtraženijih manekenki regiona, već je ušla i u istoriju kao prva sa ovih prostora koja se pojavila na čuvenom "Pirelli" kalendaru (sa Naomi Kembel i Adrijanom Limom), i prva koja je ponela krila anđela na Victoria's Secret reviji (2005. godine, kada su učestvovale i Žizel Bundšen, Tajra Benks, Hajdi Klum, Adrijana, Alesandra Ambrosio, a pojavila se i 2007).

Posle velikih uspeha, lepa manekenka odlučila je da se posveti porodici. Za poznatog muzičara Marka Vukčevića udala se u avgustu 2007. na plaži Lučice, kod Petrovca na moru, na malom peščanom raju između dva rta, okruženom šumom čempresa i borova.

Tada se, iz NJujorka u kojem je dugo živela, preselila u Podgoricu, jer je, kako je rekla, želela da njena deca rastu u sredini u kojoj su odrasli i ona i njen suprug. A imaju ih – četvoro! Iris, Nora, Tristan i Oliver. Velika porodica, o kakvoj je Marija Vujović, koja sada ima 41 godinu, oduvek maštala.

