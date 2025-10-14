KAĆA LAZIĆ SE OBRATILA DARKU POSLE UDESA: "Posle svih izazova koje smo prošli..." (FOTO)

Darko Lazić proslavio je juče rođendan, a supruga Katarina obratila mu se putem svog Instagram naloga.

Katarina Lazić podelila je njihovu porodičnu fotografiju sa ćerkinog prvog rođendan,a osvrnula se i na težak period.

- Srećan rođendan tata. Posle svih izazova koje smo prošli, naša ljubav vodi nas napred - napisala je ona.

Foto: Printscreen/ Instagram - katarinalazic_24

Inače, Katarina se prilično povukla iz javnosti nakon što su ona i Darko nedavno imali saobraćajnu nezgodu. Kako je Blic saznao, pre udesa je izbila žestoka svađa u klubu između supružnika.

Ana Sević o saobraćajnoj nesreći

Pevačica Ana Sević je otkrila kako je reagovala kada je čula za nesreću.

- Napisala sam mu roman, pročitao je sve. Da li je umemorisao i da li će sprovesti sve u delo videćemo. Napisala sam mu onako kako je zaslužio. Meni je Kaća javila odmah kad se to desilo, na moju veliku žalost od njega me ništa više ne iznenađuje. Nadam se da je ovo bio poslednji put. Normalno da će da prihvati i da ide u zatvor ako takva bude presuda - rekla nam je ona.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU