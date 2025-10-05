Oglas
"KAD GOD MOGU ODEM NA BROD DA LOVIM LIGNJE": Petar Grašo priznao da ga je roditeljstvo promenilo, a evo kako se snalazi u ulozi oca

Pevač Petar Grašo kaže da se najviše promenio nakon što se ostvario u ulozi roditelja.

Foto: Ataimages.rs/ A.H.
Pevač tvrdi da sada ima malo sna, ali da je sazreo kompletno kao osoba, te je priznao i šta mu najviše prija kada poželi da se osami.

- Što se odlaska na odmor sa porodicom tiče, sužen nam je izbor mesta gde bismo mogli da idemo, tako da su sada u opticaju vikendice i tome slično. Gledam kad imam po četiri ili pet dana da uklopim da se latim mog broda i da u starom šortsu lovim lignje. Popijem bočicu crvenog vina i ja sam zadovoljan - rekao je Petar za Blic, pa je dodao i da i te kako voli Beograda:

- Što se Beograda tiče, uvek se radujem dolasku, a u ovo vreme nekako mi je najlepši, a ljubav prema ovom gradu traje decenijama. Beograd doživljavam kao neki bazen ludila, kad zaroniš u njega imaš sve i svašta na sto strana. Volim da sam u tom bazenu, i tako je pogotovo kada dolazim poslovno. Kada sam privatno onda se trudim da odem na mesta koja volim.

(Blic)

