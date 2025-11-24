KAKO DANAS IZGLEDA DEČAK IZ FILMA "ŽIVOT JE LEP": Pravi je zavodnik, a više se ne bavi samo glumom (FOTO)

Ovaj mališan, danas odrastao i zreo čovek, vrlo dobro je znao koji je njegov posao pred kamerom i isto tako postao miljenik publike.

Italijanski film "Život je lep" iz sada već davne 1997. godine, osvojio je srca publike i mnogima postao jedan od omiljenih ostvarenja. Ovaj dirljivi film čuvenog Roberta Beninija, koji govori o Drugom svetskom ratu, postao je klasik, ne samo u italijanskoj kinematografiji već i u celokupnoj filmskoj industriji. Osim što nas je doveo do suza, nevini dečka po imenu Đozua, prirastao je gledaocima za srce, a njega je igrao Đorđo Kantarini.

Ovaj mališan, danas odrastao i zreo čovek, vrlo dobro je znao koji je njegov posao pred kamerom i isto tako postao miljenik publike.

Ko je Đorđo Kantarini?

Đorđo Kantarini rođen je u italijanskom gradu Orvijetu 1992. godine. Odrastao je severno od Rima, u seoskoj kući sa svojom porodicom. Kao dete, sanjao je o tome da postane fudbaler ali je taj san "sklonjen u stranu" kada je napunio 18 godina, te je nastavio da se bavi glumom.

U intervjuu za novine El Mundo, Đorđo Kantarini je otkrio da je tokom svih tih godina ostao u kontaktu sa rediteljem Robertom Beninijem. Kada njegova fudbalska karijera nije uspela da se razvije, poslušao je Beninijev savet i upisao Eksperimentalni centar za kinematografiju u Rimu. Diplomu je stekao 2014. godine.

- Studirao sam mesec dana na Filmskoj akademiji u NJujorku i osećao sam se kao kod kuće. Već imam kontakte sa američkim producentom i rediteljem - rekao je Đorđo Kantarini za El Mundo.

Đorđo Kantarini je glumio Guidovog sina u ovom nežnom remek-delu u kojem se sve vrti oko veze između oca i sina. Da bi zaštitio dečaka od užasa rata, otac ga uverava da je sve u logoru deo velike igre.

Šta je mladi glumac znao o kontekstu priče?

Glumac se kasnije prisećao kako su mu reditelji objasnili složenost priče o Holokaustu. U to vreme, kako bi Đorđo Kantarini razumeo težak kontekst filma, reditelji su mu jednostavno rekli da je to priča o dobrim i lošim ljudima.

Nije ovaj dečak igrao samo u italijanskom filmu, on je 2000. godine imao malu ulogu u filmu "Gladijator". Glumio je sina glavnog junaka Maksimusa, koga tumači Rasel Krou.

Godinama kasnije, 2022. godine, Đorđo Kantarini je ponovo učestvovao u velikoj produkciji: "Lamborghini: Čovek iza legende". Biografska drama prikazuje priču o italijanskom biznismenu Feručiju Lamborginiju, koji je revolucionisao automobilski sektor tokom Drugog svetskog rata.

Privatni život

Što se tiče ljubavi, njegov Instagram profil prepun je strastvenih fotografija njega i italijanske glumice Marijal Bajma-Riva. Trenutno, Đorđo Kantarini živi na relaciji između NJujorka, Italije i Francuske. Iako ne posećuje velike filmske studije, i dalje se bavi teatrom, a takođe radi i kao scenarista i reditelj manjih projekata.

Podsetimo, film "Život je lep" je 1999. godine osvojio tri Oskara: za najbolji film na stranom jeziku, najboljeg glumca i za najbolju muziku. Pored toga, na festivalu u Kanu 1998. godine, osvojio je Gran pri, koji je žiri izabrao za najbolji film godine.

