Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KEJT MIDLTON U POSLEDNJEM POJAVLJIVANJU ZABRINULA JAVNOST: Prijatelj otkrio koliko ima kilograma, svi su zanemeli

Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da princeza Kejt Midlton nikada nije bila mršavija, i da je njen izgled pomalo zabrinjavajući.

1760088786_profimedia-1044364300.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kejt Midlton, princeza od Velsa i buduća kraljica Velike Britanije, posetila je 'Rosehill Community Centre' u Oksfordu. Obučena u monohromatski autfit boje senfa, izgledala je srećno i sve vreme nije skidala osmeh s lica.

Ipak, mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da princeza nikada nije bila mršavija, i da je njen izgled pomalo zabrinjavajući. Kako sada doznaje Radar Online, princeza od Velsa navodno teži oko 40 kilograma, a izvori bliski Kejt kažu da bi to mogao biti loš znak.

'Kejt je bolno mršava, a ljudi su zabrinuti da je to znak da se muči s oporavkom od lečenja raka ili, još gore, da joj se bolest vratila', rekao izvor za spomenuti portal.

U martu2 024. princeza od Velsa objavila je da boluje od raka i da je upućena na hemoterapiju, a u maju 2025. objavila je da je završila proces lečenja i da je rak u remisiji. Međutim, njeni česti izostanci s javnih okupljanja gde je očekuju i njen izgled podstiču nagađanja da borba za nju nije završena.

Dr. Gejb Mirkin, koji nije bio uključen u princezino lečenje, za Radar Online je ranije rekao da bi njen izgled mogao biti znak da ne reaguje dobro na lečenje.

'Kejt je teško pothranjena s 40 kilograma, 19 meseci nakon operacije abdomena, raka i hemoterapije. Ovaj ozbiljan gubitak težine može biti uzrokovan samom hemoterapijom, nedovoljnim unosom hrane jer se ne osećate dobro ili neadekvatnim odgovorom na terapiju protiv raka. Ozbiljan gubitak masti, mišića i kostiju može oslabiti sposobnost imunološkog sistema da leči rak', objasnio je doktor.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas