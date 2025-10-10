KEJT MIDLTON U POSLEDNJEM POJAVLJIVANJU ZABRINULA JAVNOST: Prijatelj otkrio koliko ima kilograma, svi su zanemeli

Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da princeza Kejt Midlton nikada nije bila mršavija, i da je njen izgled pomalo zabrinjavajući.

Kejt Midlton, princeza od Velsa i buduća kraljica Velike Britanije, posetila je 'Rosehill Community Centre' u Oksfordu. Obučena u monohromatski autfit boje senfa, izgledala je srećno i sve vreme nije skidala osmeh s lica.

Ipak, mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da princeza nikada nije bila mršavija, i da je njen izgled pomalo zabrinjavajući. Kako sada doznaje Radar Online, princeza od Velsa navodno teži oko 40 kilograma, a izvori bliski Kejt kažu da bi to mogao biti loš znak.

'Kejt je bolno mršava, a ljudi su zabrinuti da je to znak da se muči s oporavkom od lečenja raka ili, još gore, da joj se bolest vratila', rekao izvor za spomenuti portal.

U martu2 024. princeza od Velsa objavila je da boluje od raka i da je upućena na hemoterapiju, a u maju 2025. objavila je da je završila proces lečenja i da je rak u remisiji. Međutim, njeni česti izostanci s javnih okupljanja gde je očekuju i njen izgled podstiču nagađanja da borba za nju nije završena.

Dr. Gejb Mirkin, koji nije bio uključen u princezino lečenje, za Radar Online je ranije rekao da bi njen izgled mogao biti znak da ne reaguje dobro na lečenje.

'Kejt je teško pothranjena s 40 kilograma, 19 meseci nakon operacije abdomena, raka i hemoterapije. Ovaj ozbiljan gubitak težine može biti uzrokovan samom hemoterapijom, nedovoljnim unosom hrane jer se ne osećate dobro ili neadekvatnim odgovorom na terapiju protiv raka. Ozbiljan gubitak masti, mišića i kostiju može oslabiti sposobnost imunološkog sistema da leči rak', objasnio je doktor.