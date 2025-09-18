KEJT MIDLTON U ZLATU OD GLAVE DO PETE, MELANIJA - MODNA IKONA: Prva dama Amerike rizikovala i trijumfovala! (FOTO)

Princeza Kejt i princ Vilijam se zrače na prvim slikama sa državnog banketa kralja i kraljice za Trampove - dok se 160 gostiju sliva u istorijsku dvoranu Svetog Đorđa u Vindzoru.

Donald Tramp je večeras stigao na svoj raskošni državni banket u Vindzorskom zamku. Američkom predsedniku (79) i prvoj dami Melaniji pridružili su se njegova ćerka Tifani Tramp i njen suprug, poslovni rukovodilac, Majkl Bulos.

Tifani je takođe pratila svog oca tokom prve državne posete 2019. godine, kojoj su tada prisustvovala sva njegova deca.

Princ i princeza od Velsa, vojvotkinja od Glostera i Sofija, vojvotkinja od Edinburga, su među članovima kraljevske porodice.

Za ovu priliku Kejt Midlton je odabrala haljinu visoke mode britanske dizajnerke Filipe Lepli.

Kraljica Kamila je nosila kraljevsko plavu svilenu haljinu sa marokanskim vezom od Fione Kler. Tijaru od safira i dijamanata i Orden kraljeve porodice.

Međutim, nakon što je ceo dan skrivala lice ispod šešira, večeras je Melanija Tramp odlučila da bude zvezda večeri, te se pojavila u dugoj žutoj haljini od krep materijala dizajnerke Karoline Ereire (Carolina Herrera). Haljina je otvorenih ramena, a struk je bio naglašen širokim svilenim pojasom u svetloljubičastoj boji. Mnogi svetski mediji komentarišu da je pored nje Kejt ovoga puta u senci.

Ko je još tu među zvanicama?

Među delegacijom američkih rukovodilaca bili su izvršni direktor kompanije Epl Tim Kuk i Sem Altman iz kompanije Open AI, koji će sedeti pored Kemija Badenoha .

Trampov tim, očigledno, nije imao nikakve posebne zahteve u vezi sa menijem - što je iznenadilo deo štampe u Beloj kući.

Kralj Čarls i kraljica Kamila su ranije lično pregledali banketni sto u dvorani Svetog Đorđa.

Kraljevski par je osmotrio scenu prikazanu na snimku objavljenom na zvaničnim društvenim mrežama monarhije. Ružičasti, ljubičasti i žuti cvetovi mogli su se videti kako krase trpezu.

Monarh i Kamila su se rukovali sa osobljem domaćinstva koje je stajalo iza pažljivog planiranja i organizovanja velikog događaja.

Neverovatna dekoracija

A bilo je i nekoliko promišljenih detalja kao što je vintage porto iz 1945. godine, godine najbliže predsednikovom rođenju (nije bilo berbe kada je rođen 1946. godine), i konjak iz 1912. godine, godine rođenja njegove majke Meri.

Muzika je varirala od hitva Džejmsa Bonda do Elton Džonove i klasičnih favorita, kao i škotskih plesova u čast porekla predsednikove porodice.

Banket, koji je bio priređen u Velikoj dvorani, bio je jednostavno spektakularan, prenose strani mediji.

Osoblje je počelo da sastavlja sto dugačak 42,32 metra još pre nedelju dana.

Za ovu priliku odabrano je 139 sveća za dekoraciju, 1.452 komada pribora za jelo, sve polirano ručno, te je sve bilo spremno za oko 160 gostiju.

Samo nekoliko sati pre banketa uneti su cvetni aranžmani ubranih sa lokalnog imanja.

(Stil)