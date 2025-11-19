Oglas
KIM KARDAŠIJAN ODGOVORILA NA KRITIKE NA RAČUN IZGLEDA NJENE ĆERKE: Nort ima samo 12 godina, a izgleda kao žena

Nort Vest definitivno nije tipična dvanaestogodišnjakinja

1763539797_acc1a89cdcf2d247620e3c91c1b9d68bb0bd6db1.jpg
Foto: Profimedia
Kim Kardašijan je odgovorila na kontinuirane ktirike na račun izgleda njene ćerke Nort Vest koja je ofarbala kosu, ima pirsinge, stalno je našminkana u javnosti i nosi odeću koja ne priliči njenim godinama, a na sve to je tek dvanaestogodišnjakinja. 

Novi deo njenog izgleda je pirsing na prstu ruke koji je izazvao brojne polemike na društvenim mrežama, a Kim je rešila i iznese svoje mišljenje o tome. 

- U redu je - odogovrila je Kim na društvenim mrežama. 

Uprkos negativnim reakcijama, majka četvoro dece je branila svoju ćerku i njene odluke, napominjući da tinejdžerka samo sledi svoj put kada je u pitanju moda i lepota. Tokom nedavnog pojavljivanja u podkastu „Call Her Daddy“, rekla je da je Nort jako zrela kada je u pitanju javna kritika.

- Rekla bi mi: "Mama, videla sam ovo i nije me briga što im se ne sviđa... moja plava kosa ili ovo ili ono'“. Ona je zaista samouverena...

Kardašijan pored Nort ima još troje dece sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom: Sejnt (9), Čikago (7) i Psalm (6).


 


 

