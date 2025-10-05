Oglas
· · Komentari: 0

KO JE FUTINA NOVA DEVOJKA? Piše pesme, tvorac je brojnih poznatih hitova, a pored toga ima i uspešan biznis

Nakon što je u javnost dospela vest da je Aleksandar Radulović Futa u vezi sa Nadicom Mutavdžić, mnogi su se pitali – ko je zapravo žena koja je osvojila srce čuvenog kompozitora.

1759659700_de23a0f0-9456-461d-8d93-a899d4e5c6c9.jpg
Foto: ATA images/A.Ahel, Instagram printskrin/mutavdzicnadica
Iako je po obrazovanju pravnica, život ju je odveo drugim putem, u svet kozmetike, gde godinama uspešno vodi svoj salon u Vrnjačkoj Banji.

Međutim, Nadica Mutavdžić je i talentovan tekstopisac. Već godinama piše tekstove za poznate estradne ličnosti.

Ispod novih pesama Ane Nikolić „Hvala, doviđenja“ i „Terasa sa pogledom na zid“ potpisana je Nadica Mutavdžić.

Napisala je i pesmu "Soliter" Elmi Sinanović, a osim tog njen autorski talenat publika je ovog leta ima priliku da upozna i kroz drugi deo albuma „X“, koji je objavila Maja Berović. Reč je o pesmama „Putin“, „Hohštapler“, „Ne idi“ i „Sine tuđine“, koje su odmah po objavljivanju izazvale pažnju publike.

"Nema mešanja u moje stvaralaštvo i bilo kakve izmene reči"

"Saradnja sa svim pevačima sa kojima sam došla u kontakt izgleda fenomenalno, jer poštuju moje pravilo poslovanja da nema mešanja u moje stvaralaštvo i bilo kakve izmene reči. Jer ni ja njima ne govorim kako treba da moj tekst vokalno donesu. Odavno me je život naučio da razlika između uspešnih i stvarno uspešnih ljudi jeste u tome da stvarno uspešni ljudi ne dozvoljavaju drugima da im bilo ko sopstvene granice pomeri. A ja poštujem tuđe" - rekla je Nadica jednom prilikom za "Vrnjačke novine".

Nadica i Futa objavili zajedničku sliku

Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je Nadica i podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića.

Foto: Instagram printskrin/mutavdzicnadica

Bili zajedno na odmoru

Nadica se, inače, ranije oglasila i prokomentarisala njihovo krstarenje.

Ona je tada postavila pitanje "da li sme saradnik sa svojim saradnikom da ode u Crnu Goru?"

I nije želela više da komentariše.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

