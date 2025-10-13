KO SU NASLEDNICI DAJANE KITON? Glumica za kojom plače svet zaradila 100 miliona dolara, imala dvoje usvojene dece koja su je obožavala!

Ima dvoje usvojene dece, Dekster i Djuk

Legendarna glumica Dajana Kiton preminula je u subotu u Los Anđelesu, u 80. godini života. Dobitnica Oskara, poznata po ulogama u filmovima "Eni Hol" i "Kum", zauvek je napustila scenu, ostavivši iza sebe snažan pečat u svetu filma. Mnoge kolege iz glumačkog sveta, uključujući Goldi Hon, Bet Midler i Stiva Martina, oprostile su se od nje uz izraze ljubavi i poštovanja.

Dajana Kiton se nikada nije udavala, a sama je odgajala dvoje dece koje je usvojila u pedesetim godinama. Deksar "Deksi" Kiton rođena je 15. decembra 1995. godine, a Dajana ju je usvojila 1996. NJen sin Djuk Kiton rođen je 8. februara 2000, a usvojen 2001. godine, kada je glumica imala 55 godina.

- Majčinstvo nije bila potreba, već misao na koju sam razmišljala jako dugo. Zato sam se upustila u tu avanturu, rekla je 2008. godine za magazin Ladies' Home Journal.

Dekster Kiton

Dekster je nakon udaje 2021. godine uzela prezime svog supruga i sada se preziva Vajt. Udata je za profesionalnog vozača trkačkih automobila Džordana Vajta. Par je ovog avgusta proslavio treću godišnjicu braka na romantičnom odmoru na Havajima, gde su, po mnogima, izgledali zaljubljeno kao i na dan venčanja. Zanimljivo je da su i medeni mesec proveli na istoj destinaciji.

Prema njenom LinkedIn profilu, Dekster je pohađala koledž u Santa Moniki. Takođe ima završene stručne diplomske studije na Karington koledžu u Kaliforniji, gde je studirala veterinarsku tehnologiju.

Djuk Kiton

Dajana Kiton je nekada sanjala o pevačkoj karijeri, a izgleda da njen sin sada ide tim putem. Prema informacijama sa njegovog Instagram profila, povezan je sa muzičkom izdavačkom kućom ili kolektivom pod nazivom 11:11 Rekords.

U detinjstvu ga je zanimala fotografija. Prema pisanju magazina People, jednom prilikom je fotografisao košarkašku legendu Kobija Brajanta dok je sedeo u prvom redu na utakmici. Imao je i Jutjub kanal, koji je sada neaktivan, ali je 2021. godine objavio kratak snimak iz igrice Call of Duty.

Danas, sa 25 godina, Djuk ima i poznate prijatelje - na Instagramu je objavljivao fotografije sa manekenkom i glumicom Karom Delevinj, kao i sa pevačicom Ritom Orom.

Bogatstvo Dajane Kiton

Zahvaljujući uspešnoj glumačkoj karijeri u filmovima kao što su "Kum", "Eni Hol", "Crveni" i "Otac neveste", kao i mudrim investicijama u nekretnine, Dajana je tokom života stekla pravo bogatstvo - procenjeno na čak 100 miliona dolara.

Budući da se nikada nije udavala, pretpostavlja se da će upravo njena deca naslediti najveći deo njenog ogromnog imetka.

Kada je reč o nekretninama, 2004. godine kupila je kuću u Laguni Bič za 7,5 miliona dolara, a već dve godine kasnije prodala je za 12,75 miliona dolara. Glumica, poznata po svojoj strasti prema enterijeru i renoviranju kuća, kupila je 2012. i dom u Pacific Palisadesu za 5,6 miliona dolara, koji je prodala 2016. za 6,9 miliona dolara, ostvarivši značajnu zaradu. Pored toga, 2018. je kupila kuću u Taksnu, u Arizoni, za 1,5 milion dolara, a 2020. je preprodala za 2,6 miliona dolara.

Dajana je u jednom trenutku odlučila da proda svoju "kuću iz snova", nakon što joj se zdravstveno stanje iznenada pogoršalo, neposredno pre njene šokantne smrti. Dok se privatno borila sa bolešću, u martu je stavila na prodaju svoj voljeni dom u Los Anđelesu, što je mnoge njene prijatelje iznenadilo, jer je često govorila da planira da tamo ostane zauvek. O svojoj kući je čak napisala i knjigu pod naslovom "Kuća koju je Pinterest izgradio".

Nakon što je kupila imanje, započela je gotovo desetogodišnji projekat renoviranja, prilagođavajući svaki detalj sopstvenom ukusu. Obnova je trajala osam godina i završena je 2017, kada se i uselila. Ipak, početkom ove godine odlučila je da nekretninu ponovo stavi na tržište - luksuznu kuću sa pet spavaćih soba i sedam kupatila oglasila je za 29 miliona dolara.

U knjizi je otkrila da je inspiraciju za kupovinu upravo te kuće pronašla u poznatoj dečjoj bajci "Tri praseta". Prisećala se kako joj je majka čitala tu priču dok je bila mala i kako je tada odlučila da jednog dana želi da živi u "neuništivoj kući trećeg praseta", koja je bila "od cigle". Napisala je: "Znala sam da ću, kada odrastem, živeti u kući od cigle".

Nakon što je objavljena vest o njenoj iznenadnoj smrti, jedan od njenih bliskih prijatelja otkrio je da se glumica godinama tiho borila sa progresivnim zdravstvenim problemom, koji je držala u strogoj tajnosti.

(Blic Žena)

