KOJA JE LEPŠA? Ovo je ljubavnica koju je Silvana pretukla - izvukla je iz kola i povredila kičmu (FOTO)

Legendarna pevačica Silvana Armenulić ostala je da živi u našim sećanjima i posle tragične smrti. O jednom njenom skandalu i danas se priča.

Naime, ona se svojevremeno fizički obračunala sa ljubavnicom svog muža, tadašnjom poštanskom službenicom Leposavom Jankov.

Kako se navodilo, pevačica joj je nanela teške telesne povrede, a na društvenim mrežama se pojavio i isečak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

Početkom leta 1971. godine obelodanjeno je da je Silvana Armenulić pretukla suparnicu i da je tada pokrenut krivični postupak protiv nje.

- Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je "propustila kroz ruke" da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme od kojih se i danas leči - pisalo se tada.

- Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću? Ja na koncert, ona u stan. Htela je i dete da mi uzme - govorila je Silvana.

Sutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uverenje o teškim telesnim povredama, tačnije o povredi dva vratna pršljena.

(Nportal)

