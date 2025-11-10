Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KOJA JE LEPŠA? Ovo je ljubavnica koju je Silvana pretukla - izvukla je iz kola i povredila kičmu (FOTO)

POČETKOM leta 1971. godine obelodanjeno je da je Silvana Armenulić pretukla suparnicu i da je tada pokrenut krivični postupak protiv nje.

1762790758_107919_silvana_ig--1-.png
Foto: N. Skenderija, reprint TV Novosti
Oglas

Legendarna pevačica Silvana Armenulić ostala je da živi u našim sećanjima i posle tragične smrti. O jednom njenom skandalu i danas se priča.

Naime, ona se svojevremeno fizički obračunala sa ljubavnicom svog muža, tadašnjom poštanskom službenicom Leposavom Jankov.

Kako se navodilo, pevačica joj je nanela teške telesne povrede, a na društvenim mrežama se pojavio i isečak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

 

Početkom leta 1971. godine obelodanjeno je da je Silvana Armenulić pretukla suparnicu i da je tada pokrenut krivični postupak protiv nje.

- Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je "propustila kroz ruke" da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme od kojih se i danas leči - pisalo se tada.

- Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću? Ja na koncert, ona u stan. Htela je i dete da mi uzme - govorila je Silvana.

Sutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uverenje o teškim telesnim povredama, tačnije o povredi dva vratna pršljena.

(Nportal)

BONUS VIDEO: 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas