Konačno je otkriveno: Karlos Alkaraz je u vezi sa poznatom manekenkom (FOTO)

Atraktivna plavuša je osvojila srce Karlosa Alkaraza

Konačno je i zvanično poznato ko je devojka Karlosa Alkaraza.

LJubavni život mladog sportiste, koji je sa samo 22 godine već jedna od najvećih zvezda svetskog tenisa, uvek je izazivao ogromno interesovanje medija. Ana Mena, Aitana, Melodi Penjalver, pa čak i teniserka Ema Radukanu su samo neka od imena koja su poslednjih meseci bila povezana sa Karlosom Alkarazom, ipak istina je drugačija. U pitanju je mlada manekenka Bruks Nejder (28) koja je osim po svojoj lepoti i koracima koje pravi u svetu modelinga poznata i kao bivša devojka grčkog princa Konstantina.

Sestra manekenke je razjasnila sve nedoumice i potvrdila vezu između Bruks i Karlosa Alkaraza. Grejs En Nejder nije ostavila prostora za spekulacije i odgovorila je za E! News tokom Nedelje mode u NJujorku.

- Glasine su istinite. Zabavljanje je tako osetljiv pojam, ali ja znam da je on muškarac vredan divljenja

Prema rečima same Grejs En Nejder, španski teniser je već imao prilike da pozna njene dve sestre Meri Holand Nejder (26) i Saru Džejn Nejder (23). Međutim, objasnila je da ona sama još nije upoznala sportsku zvezdu. „Jedva čekam“, rekla je, dodajući da je on „tako sladak“.