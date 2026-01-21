KRAJ EMISIJE MEGAN MARKL? Sada je počela da proizvodi obeleživače za knjige

Emisija Megan Markl se izgleda neće vratiti sa trećom sezonom.

Vojvotkinja od Saseksa je do sada snimila dve sezone emisije o životnom stilu „S ljubavlju, Megan“ za striming platformu, međutim, prema saznanjima Pejdž Siksa, emisija se ne vraća.

Izvor je rekao sajtu da je bilo samo „razgovora o prazničnim specijalitetima, ali da još uvek nema ništa u pripremi“. Prva sezona od osam delova emisije „S ljubavlju, Megan“ objavljena je u martu 2025. godine, a druga sezona od osam delova usledila je u avgustu. Uprkos velikoj pažnji medija, emisija je imala prijavljenih 5,3 miliona pregleda u prvoj polovini prošle godine - što znači da je bila na 383. mestu među svim produkcijama na platformi. Ovo je u suprotnosti sa gledanošću serije od šest epizoda „Hari i Megan“, koja je objavljena na Netfliksu u decembru 2022. godine. Postao je najgledaniji dokumentarac ikada u prva četiri dana - i samo prvog dana objavljivanja ga je gledalo 2,4 miliona ljudi, prema podacima Bi-Bi-Sija.

Ipak, njen koncept neće u potpunosti da nestane. Ona će nastaviti da snima recepte, ali u manjem obimu i za društvene mreže, piše britanski Hello. Vojvotkinja, koja se povukla sa kraljevskih dužnosti zajedno sa princom Harijem (41) 2020. godine, ima 4,4 miliona pratilaca na Instagramu.

Ona će se u narednom periodu fokusirati na svoj lajfstajl brend „As Ever“ sa kojim redovno lansira nove proizvode, uključujući i obeleživač za knjige početkom ovog meseca.

