KRAJ EMISIJE MEGAN MARKL? Sada je počela da proizvodi obeleživače za knjige

Emisija Megan Markl se izgleda neće vratiti sa trećom sezonom.

1768986348_profimedia-1061329897.jpg
Foto: Profimedia
Vojvotkinja od Saseksa je do sada snimila dve sezone emisije o životnom stilu „S ljubavlju, Megan“ za striming platformu, međutim, prema saznanjima Pejdž Siksa, emisija se ne vraća. 

Izvor je rekao sajtu da je bilo samo „razgovora o prazničnim specijalitetima, ali da još uvek nema ništa u pripremi“. Prva sezona od osam delova emisije „S ljubavlju, Megan“ objavljena je u martu 2025. godine, a druga sezona od osam delova usledila je u avgustu. Uprkos velikoj pažnji medija, emisija je imala prijavljenih 5,3 miliona pregleda u prvoj polovini prošle godine - što znači da je bila na 383. mestu među svim produkcijama na platformi. Ovo je u suprotnosti sa gledanošću serije od šest epizoda „Hari i Megan“, koja je objavljena na Netfliksu u decembru 2022. godine. Postao je najgledaniji dokumentarac ikada u prva četiri dana - i samo prvog dana objavljivanja ga je gledalo 2,4 miliona ljudi, prema podacima Bi-Bi-Sija.

Ipak, njen koncept neće u potpunosti da nestane. Ona će nastaviti da snima recepte, ali u manjem obimu i za društvene mreže, piše britanski Hello. Vojvotkinja, koja se povukla sa kraljevskih dužnosti zajedno sa princom Harijem (41) 2020. godine, ima 4,4 miliona pratilaca na Instagramu.

Ona će se u narednom periodu fokusirati na svoj lajfstajl brend „As Ever“ sa kojim redovno  lansira nove proizvode, uključujući i obeleživač za knjige početkom ovog meseca.

