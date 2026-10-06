KRAJ LJUBAVI MAJE OGNJENOVIĆ I JOKARICE: Sve je kratko trajalo, a jedan detalj otkrio razlog raskida

Odbojkašica Maja Ognjenović odlučila je da stavi tačku na kratku ljubavnu priču s Jovanom Pantićem, poznatijim kao Jokarica.

Maja Ognjenović i bivši suprug Marije Mikić, Jovan Pantić, nekoliko meseci su bili u tajnoj romansi, a upravo je to što su njihove zajedničke paparaco fotografije dospele u medije, kako saznaju mediji, bilo prelomni trenutak za bivšu sportistkinju.

Različiti životni stilovi

Maja, koja privatni život godinama drži daleko od očiju javnosti, nije želela da njena nova veza postane predmet medijskih natpisa, pa je odlučila da se povuče iz cele priče. Iako joj je Jovan bio interesantan i prijala joj je njegova pažnja, njih dvoje su, prema rečima izvora, shvatili da se njihovi životni stilovi ipak dosta razlikuju.

Maja rešila da stavi tačku

- Maja nije tip koji voli medijsko eksponiranje. Fotografije koje su se pojavile u medijima su je baš uznemirile i rešila je da stavi tačku na tu vezu. NJoj je Jovan bio interesantan jer je bio uporan i pokazivao velike simpatije prema njoj, ali nije želela da njena veza s njim bude tema u javnosti. Ona je ozbiljna žena i nije neko ko bi mogao da prati njegov životni stil - kaže izvor i dodaje:

- On je gradski momak, jednostavno mu je posao takav da mora da bude stalno u kontaktu s ljudima i pojavljuje se u gradskim klubovima, što nikako nije njen životni stil. Maja je drugačija, voli svoj mir, i nije joj prijalo što se odjednom nalazi u situaciji u kojoj se njen privatni život prati i komentariše.

Nije bilo velikog sukoba

Maja je, prema rečima Kurirovog izvora, upravo zbog toga odlučila da ne dozvoli da se njihova priča dodatno razvija u javnosti. Iako među njima nije bilo velikog sukoba, razlike u načinu života, i činjenica da je njihova romansa predmet opšte pažnje, uticale su na njenu odluku da se ta veza završi.

Svi brujali o pomirenju s Teodosićem

Podsetimo, vest o tome da su njih dvoje zajedno bila je kao grom iz vedra neba. Dok je čitava javnost brujala o tome da se Maja nakon 13 godina pomirila s Milošem Teodosićem, ona je na svom Instagram storiju objavila poruku koju su svi doživeli kao potvrdu toga. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je verovatno htela da skrene pažnju upravo s veze s muškarcem s kojim su je ubrzo uslikali.

U domaćim medijima samo nekoliko dana kasnije pojavile su se paparaco fotke Maje i Jokarice, što je sve iznenadilo. Jedna redakcija je objavila slike sa aerodroma, a druga iz jednog restorana, na kojima su u pravom ljubavnom zanosu. Tamo su sedeli sami za stolom, pili vino, veselili se i ljubili. Tokom večere su razmenjivali nežnosti naočigled svih prisutnih, a pali su i strastveni poljupci, što pokazuje da svoju vezu baš i nisu krili. Iako je na trenutke delovalo da je Maji neprijatno i da ne može u potpunosti da se opusti, Pantića to nije sprečavalo da je pred svima ljubi i mazi.

Niko od njih se nije oglasio ovim povodom. Jovana su mediji nedavno sreli na jednom događaju i pitali ga za izjavu, a on je poručio da nije javna ličnost i da ne daje izjave, iako se uredno pojavljuje na javnim događajima, i do skoro je često komunicirao s novinarima.

Inače, Jovan Pantić Jokarica javnosti je poznat i kao bivši suprug pevačice Marije Mikić, dok Maja Ognjenović i dalje zaokuplja veliku pažnju javnosti, ali je svoj privatni život uglavnom držala podalje od medija.

Uspešan u poslu

Pantić ima biznis s proizvodnjom čarapa, o čemu je jednom prilikom govorila njegova bivša supruga Marija.

- Kad mi je pričao o tome, pitala sam ga da li je normalan, da li misli da će neko da kupuje čarape od eko-materijala koje se ne šiju, nego heklaju. Međutim, uspelo je, ljudi su prepoznali kvalitet, od pilota i poslovnih ljudi do svakakvih političara. Potom su mnogi došli na ideju da dođu kod nas. Stvarno se izdvojila klijentela kojoj je to bitno, i ja sam počela da gledam ko nosi kakve čarape, to mi pre nije bilo bitno - ispričala je ranije Marija Mikić u emisiji "Ispovesti".

(Mondo)

BONUS VIDEO: