Dženifer Lopez otvoreno je govorila o svojim emotivnim vezama, posebno o braku s Benom Aflekom. Kako je istakla, krah njihove bračne zajednice bio je "težak na svim nivoima".

Dženifer Lopez nedavno je gostovala u podkastu Friends Keep Secrets, gde je pričala o raznim temama, ali i ljubavnom životu. Istakla je da je njena "poslednja situacija" sa Benom Aflekom, četvrtim bivšim suprugom, bila posebno bolna.

Svesna je problema koji ima u vezama, no, kako kaže, i dalje veruje u ljubav. Nada se da će jednog dana pronaći čoveka svojih snova.

"Ja sam neka vrsta serijske monogamistkinje, idem iz jedne veze u drugu, pokušavajući da pronađem ono pravo...uvek se ponadam da je 'to to'", rekla je Lopez i dodala da su joj ljudi (bivši partneri) "radili užasne stvari".

"Bilo je loše. Bilo je užasno. Bila je to izdaja na toliko nivoa vašeg srca i duše koju date nekom i verujete mu da će se o brinuti o njoj, a onda vas zaista potpuno izneveri", kazala je.

"I da, ljutiš se, tužan si, očajan si i želiš da umreš i ne možeš da ustaneš iz kreveta...sve je to bilo prisutno..."

No, vodeći se ovim iskustvom, kaže pevačica, naučila je da voli sebe. Dala je savet svima koji prolaze kroz razvod braka.

"Mislim da je moj savet za razvod isti kao moj savet za sve, a to je da se uvek ponašate na način zbog kojeg ćete biti ponosni kada se osvrnete", rekla je i zaključila:

"Mogu da se osvrnem na te situacije i, koliko god neke od njih bile bolne, toliko loše, sa povredom koja menja život, mogu da pogledam unazad i kažem: volela sam potpuno", kazala je Dženifer koja se od Afleka zvanično razvela 2025. godine.

(Super Žena)

BONUS VIDEO: