KRALJ ČARLS PREKINUO TRADICIJU STARU 400 GODINA: Sve se desilo na sahrani vojvotkinje od Kenta

Kralj Čarls III postao je prvi britanski monarh u poslednjih oko 400 godina koji je prisustvovao rimokatoličkoj misi, pridruživši se u utorak članovima svoje porodice na sahrani vojvotkinje od Kenta, supruge rođaka pokojne kraljice Elizabete.

Vojvotkinja Ketrin Vorsli, koja je u kraljevsku porodicu ušla udajom za princa Edvarda, vojvodu od Kenta, 1961. godine, preminula je 4. septembra u 92. godini.

Prelazak u katoličanstvo 1994. godine

U okviru privatnog bdenja održanog dan ranije, njen kovčeg je ostao preko noći u kapeli Blažene Device Marije. Javnost je najviše pamti po prisustvu na teniskom turniru na Vimbldonu, gde je od 1969. godine učestvovala u dodeli trofeja.

Poznata je i po tome što je 1994. godine prešla u rimokatoličku veru, postavši tako prvi član britanske kraljevske porodice koji je to učinio još od kralja Čarlsa II, koji je promenio veru na samrtnoj postelji 1685. godine.

Čarls prekida kraljevsku tradiciju

Prisustvom sahrani vojvotkinje, Čarls III, koji je ujedno i vrhovni poglavar Protestantske crkve Engleske, prekinuo je višestovekovnu tradiciju.

Službu u londonskoj Vestminsterskoj katedrali predvodio je kardinal Vinsent Nikols, duhovni vođa katolika u Engleskoj i Velsu. Misi su prisustvovali kraljev sin i prestolonaslednik, princ Vilijam, i njegova supruga Kejt, dok kraljica Kamila nije bila prisutna zbog blaže prehlade.

"Ova sahrana biće od velikog istorijskog značaja", rekla je za Sunday Times Ketrin Pepinster, bivša urednica katoličkog nedeljnika The Tablet.

"Ovo je ogroman korak napred u ekumenskim odnosima", naglasila je.

Čarls već godinama ističe da želi da bude zaštitnik svih vera. On i njegova supruga Kamila bili su među poslednjim zvaničnim posetiocima koji su se sreli sa papom Franjom pre njegove smrti u aprilu.

(Index.hr)