LAŽ KOJA JE PROMENILA ISTORIJU: "Kad je Vilijam shvatio razmere prevare, to je za njega moralo biti poražavajuće"

Niko nije mogao ni da nasluti da je neko spreman na tako nešto

1763974879_profimedia-0480198825.jpg
Foto: Profimedia
Endi Veb, autor knjige Dajanarama, otkriva kako je sudbonosni BBC Panorama intervju potpuno promenio tok istorije i Dajaninog života. Pre tačno 30 godina, princeza Dajana je pred kamerama izgovorila čuvenu rečenicu:

- U ovom braku nas je bilo troje.

U to vreme intervju je smatran velikim trijumfom novinara Martina Bašira. Tek kasnije se ispostavilo da je Bašir došao do nje pomoću falsifikovanih dokumenata i laži.

Endi Veb, novinar koji je pomogao da se cela prevara razotkrije, za HELLO! kaže da je 20 godina tragao za istinom uz pomoć Dajaninog brata, grofa Čarlsa Spensera.

- Važno je ispričati ovu priču, posebno zbog posledica koje je ostavila na Dajaninu porodicu, princa Vilijama i Čarlsa Spensera - kaže Endi. - Na kraju dana, ovo nisu samo kraljevske titule, ovo su stvarni ljudi.

Kako je Bašir obmanuo Dajanu?

Bašir je 1995. godine tvrdio da je tada trinaestogodišnji Vilijam dobio sat sa prislušnim uređajem koji je trebalo da špijunira Dajanu. Lagao je i da je princ Čarls zaljubljen u dadilju Tigi Leg-Bork, kao i da Dajanin najbliži saradnik, Patrik Džefson, prima novac da je špijunira. Te tvrdnje je "potkrepio“ falsifikovanim bankovnim izvodima.

Vilijamovo slomljeno srce

- Kad je Vilijam shvatio razmere prevare, to je za njega moralo biti poražavajuće - kaže Endi. - Ko se ne bi osećao užasno da otkrije da je prevarant manipulisao njegovom majkom?

Endi veruje da krivica ne leži samo na Baširu:

- BBC je šest meseci kasnije već znao za falsifikate, tu je moglo da se zaustavi. Ali Dajana je bila žrtva sopstvene slave, a priča je bila prevelika da bi se zaustavila.

Veza između intervjua i Pariza

Tokom istraživanja, Endi je stekao poverenje grofa Spensera, koji mu je poverio da veruje kako postoji direktna veza između obmane i Dajanine pogibije u Parizu 1997. godine, kada je poginula sa svojim dečkom Dodijem Fajedom, u automobilu koji je vozio šofer porodice Al-Fajed.

- Može se povući linija od Panorame do Pariza - kaže Endi. - Zbog laži koje je slušala, Dajana je odbacila ljude kojima je verovala, poput Patrika Džefsona. Mesec dana posle intervjua dobila je pismo kraljice da je vreme za razvod. Nedugo zatim, našla se u Parizu.

Priča koja će se pričati vekovima

- Kao što i danas raspravljamo o Ani Bolen, tako će se i za 500 godina govoriti o zaveri koja je srušila Dajanu - kaže Endi. - Ima sve elemente Šekspirove drame – lepu princezu, nevernog muža i podmuklog spletkaroša koji joj šapuće laži. I sve se završava tragedijom.

(Glossy)

