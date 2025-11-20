LJUBAVNA PRIČA NAJDUGOVEČNIJEG PARA: Venčali su se na današnji dan pre 78 godina - on je bio jedina osoba koja je mogla da nasmeje kraljicu Elizabetu

Kraljica Elizabeta II i princ Filip jedan su od najpoznatijih kraljevskih parova u modernoj istoriji, čiji je zajednički život trajao više od sedam decenija.

Na današnji dan pre 78 godina u Vestminsterskoj opatiji venčali su se tadašnja princeza Elizabetai mornarički oficir Filip. U posleratnoj Britaniji njihovo venčanje doživljeno je kao simbol nade i novog početka, a pratili su ga milioni ljudi putem radija širom sveta. Elizabeta je nosila raskošnu venčanicu Normana Hartnela, za čiju je tkaninu, uprkos kraljevskom statusu, morala da koristi kupone za odeću. Filip je uoči venčanja uzeo britansko državljanstvo, odrekao se svojih stranih titula i dobio titulu vojvode od Edinburga. NJihov brak, koji je trajao više od 73 godine, ostao je upisan kao jedna od najdužih i najstabilnijih kraljevskih ljubavnih priča u modernoj istoriji.

NJihova priča počinje daleko pre nego što je Elizabeta postala britanska kraljica i pre nego što je Filip, rođen kao princ grčke i danske kraljevske porodice, postao jedna od ključnih figura britanske monarhije.

Susreli su se 1934. godine na venčanju njene tetke, ali njihovo pravo upoznavanje dogodilo se 1939, kada je Elizabeta imala samo trinaest godina. Filip, tada sedamnaestogodišnji kadet Kraljevske mornarice, pratio je tadašnju kraljevsku porodicu tokom obilaska pomorske akademije u Dartmutu. Iako su bili vrlo mladi, Elizabeta se odmah zainteresovala za živahnog i duhovitog Filipa, a kontakt su nastavili da održavaju kroz pisma.

NJihova veza razvijala se postupno, a Filip je tokom Drugog svetskog rata služio kao mornarički oficir na Dalekom istoku i Mediteranu. Uprkos ratnim okolnostima, njihova komunikacija nije prestala. Elizabeta je već tada u svojim privatnim dnevnicima i pismima zapisivala da je Filip "jedina osoba na svetu koja je istinski zasmejava".

Kada se rat završio, Filip je sve češće boravio u Londonu i nastavio da posećuje Elizabetu. Kralj Džordž VI u početku je bio oprezan oko njihove veze, jer Filip nije imao finansijsko bogatstvo, a njegova porodica je bila opterećena političkim skandalima. Međutim, njegova predanost i snažan karakter uverili su kralja da je upravo on pravi izbor za buduću kraljicu.

Venčanje tadašnje princeze Elizabete i poručnika Filipa Mauntbatena održano je 20. novembra 1947. godine u Vestminsterskoj opatiji, u trenutku kada je Britanija još osećala posledice Drugog svetskog rata.

Ceremoniji je prisustvovalo oko dve hiljade zvanica, dok je prenos slušalo više od 200 miliona ljudi širom sveta putem radija, što je za to vreme bio izuzetan broj. Elizabeta je nosila raskošnu haljinu dizajnera Normana Hartnela, ukrašenu s više od 10.000 kristala i bisera. Iako pripadnica kraljevske porodice, ni ona nije bila izuzeta od ratnih mera štednje - morala je da koristi sopstvene kupone za kupovinu tkanine, što je javnost doživela kao jaku poruku solidarnosti.

Filip je 1947. primio britansko državljanstvo, odrekao se svojih stranih titula i uzeo prezime Mauntbaten, a iste godine Elizabeta i on su se venčali u Vestminsterskoj opatiji. Bio je to trenutak koji je simbolizovao obnovu i optimizam posleratne Britanije. Filip je zatim dobio titulu vojvode od Edinburga i preuzeo ulogu supruga prestolonasljednice. NJihov porodični život započeo je relativno mirno, a živeli su delom u Londonu, delom na Malti, gde je Filip služio u mornarici. U tom periodu su dobili dvoje dece, princa Čarlsa i princezu Anu.

Mir je prestao 1952, kada je Elizabeta, nakon iznenadne smrti svog oca, postala kraljica. Filip je tada morao da odustane od svoje vojničke karijere, što mu nije bilo lako. Iako se s vremenom potpuno prilagodio novoj ulozi, često je govorio kako mu je napuštanje mornarice bilo jedno od najtežih životnih trenutaka. Postao je kraljičin stalni pratilac, ali i savetnik iz senke.

Tokom decenija zajedničkog života dobili su još dvoje dece, princa Endrua i princa Edvarda. Filip je razvio velike projekte usmerene prema mladima, uključujući program DofE (The Duke of Edinburgh’s Award), dok je Elizabeta vodila državu kroz političke promene, krize i modernizaciju.

Filip se povukao iz javnih dužnosti 2017. godine, nakon više od 22.000 pojedinačnih angažmana, čime je postao najdugovečniji suprug vladajućeg monarha u istoriji britanske krune. Preminuo je 9. aprila 2021. u dvorcu Vindsor, u 99. godini.

Elizabeta je nastavila svoju dužnost još godinu i po nakon njegove smrti, i to uprkos narušenom zdravlju. Preminula je 8. septembra 2022. u Balmoralu, škotskom dvorcu koji je oduvek smatrala svojim najintimnijim utočištem.

(Net.hr)

