Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

LUKA RACO O DETALJIMA TAJNOG VENČANJA SA KOLEGINICOM: "Brak je samo još jedna lepa stvar u zajedničkom životu"

Glumac Luka Raco popularnost je stekao ulogom u seriji "Igra sudbine" gde tumači lik Alekse Kanačkog.

1766216756_63f76331a79bb8c4db7781216916a1fc6abe46dc.jpg
Foto: I. Marinković
Oglas

Luka je nedavno napravio veliki životni korak i, nakon dugogodišnje veze, oženio se koleginiciom iz serije, Ninom Mrđom. Ipka, odmah nakon venčanja vratio se poslovnim obavezama, a kako kaže, medeni mesec on i njegova supruga ostavljaju za sledeću godinu. 

– Nema medenog meseca, nema odmora. Šalim se. Biće, naravno, ali tek na leto sledeće godine, zato što imamo neku kratku pauzu sada oko novogodišnjih praznika. Verovatno ćemo negde otputovati na par dana, ali to neće biti zvaničan, da kažem, medeni mesec. Voleo bih da i Nina i ja odemo na neku daleku destinaciju, da to bude nešto novo i zanimljivo, pa se nadam da će se to realizovati na leto 2026. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Raco (@luka_raco)

Za Luku sam brak ne menja mnogo, već smatra da ljudi isto fukncionišu i pre i posle braka. 

– Ne. Mislim, promeni se možda neki osećaj, možda je za nijansu lepši, ali još ne mogu da ga definišem jer je sve još sveže. U suštini, ako se ljudi vole, funkcionišu i pre braka i posle braka. Brak je samo još jedna lepa stvar u zajedničkom životu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nina Mrdja (@nina_mrdja)

Glumac ima želju da postane otac, a prema njegovim rečima, tu ulogu čeka spremno i sa velikom radošću. 

– Da, naravno, Bože zdravlja. To mi je velika životna želja, ali ne razmišljam previše o tome. Nadam se da će se desiti u pravom trenutku i da će sve biti kako treba. Radujem se tome da jednog dana postanem otac. 

(Blic)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas