LUKA RACO O DETALJIMA TAJNOG VENČANJA SA KOLEGINICOM: "Brak je samo još jedna lepa stvar u zajedničkom životu"

Glumac Luka Raco popularnost je stekao ulogom u seriji "Igra sudbine" gde tumači lik Alekse Kanačkog.

Luka je nedavno napravio veliki životni korak i, nakon dugogodišnje veze, oženio se koleginiciom iz serije, Ninom Mrđom. Ipka, odmah nakon venčanja vratio se poslovnim obavezama, a kako kaže, medeni mesec on i njegova supruga ostavljaju za sledeću godinu.

– Nema medenog meseca, nema odmora. Šalim se. Biće, naravno, ali tek na leto sledeće godine, zato što imamo neku kratku pauzu sada oko novogodišnjih praznika. Verovatno ćemo negde otputovati na par dana, ali to neće biti zvaničan, da kažem, medeni mesec. Voleo bih da i Nina i ja odemo na neku daleku destinaciju, da to bude nešto novo i zanimljivo, pa se nadam da će se to realizovati na leto 2026. godine.

Za Luku sam brak ne menja mnogo, već smatra da ljudi isto fukncionišu i pre i posle braka.

– Ne. Mislim, promeni se možda neki osećaj, možda je za nijansu lepši, ali još ne mogu da ga definišem jer je sve još sveže. U suštini, ako se ljudi vole, funkcionišu i pre braka i posle braka. Brak je samo još jedna lepa stvar u zajedničkom životu.

Glumac ima želju da postane otac, a prema njegovim rečima, tu ulogu čeka spremno i sa velikom radošću.

– Da, naravno, Bože zdravlja. To mi je velika životna želja, ali ne razmišljam previše o tome. Nadam se da će se desiti u pravom trenutku i da će sve biti kako treba. Radujem se tome da jednog dana postanem otac.

(Blic)