MEGAN MARKL I PRINC HARI NA ROĐENDANU KRIS DžENER: Vojvotkinja ukrala šou (FOTO)

Megan Markl i princ Hari pridružili su se svetski poznatim imenima na proslavi povodom 70. rođendana majke Kim Kardašijan, Kris Džener.

Tema rođendana održanog na Beverli Hilsu je bila je Džejms Bonda, a vidimo da su se i Hari i Megan potrudili da ispoštuju zadatak.

Par je došao ruku pod ruku ne skidajući osmehe u usklađenim stilovima odeće.

Megan je obukla uski crni top u kombinaciji sa suknjom koja je pratila liniju tela i sezala do poda, dok se sa strane noge imala veći izrez. U međuvremenu, Hari se držao klasičnog izgleda i pojavio se u crnom smokingu sa leptir mašnom. Na reveru je nosio mak u znak Dana sećanja koji je posvećen poginulim vojnicima i ratnim veteranima u Prvom svetskom ratu, a koji njegova porodica obeležava u Velikoj Britaniji.

Foto: profimedia

Povratak glumi

Megan Markl će se vratiti glumi osam godina nakon što je napustila Holivud udajom za princa Harija. Prema pisanju svetskih medija ona će glumiti u novom filmu zajedno sa Lili Kolins, Bri Larson i Džekom Kvejdom, a navodno će glumiti samu sebe u filmu "Bliski lični prijatelji", koji prati dva para od kojih je jedan poznat, a drugi nije.