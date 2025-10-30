MEGAN MARKL I PRINC HARI NAPRAVILI HAOS NA UTAKMICI: Vojvotkinja od Saseksa odabirom nakita poslala važnu poruku

Reflektori nisu bili usmereni samo na teren tokom četvrte utakmice Svetske bejzbol serije 2025, već su i tribine postale deo spektakla

Princ Hari i Megan Markl viđeni su kako zajedno uživaju u utakmici, dok su se u ložama stadiona Dodžer nalazile i brojne holivudske zvezde: Bred Pit, Džejms Marsden, Ostin Batler, Tobi Megvajer, Kristi Martin i Sidni Svini.

Tokom cele večeri, kamera je prelazila s jedne poznate ličnosti na drugu, pretvarajući utakmicu u savršeni prikaz Los Anđelesa, grada gde se sport i Holivud uvek nekako sretnu.

Iza glamura krila se prava sportska drama. Bejzbol, kraljevski par i holivudski sjaj, sve na jednom mestu. I dok je na terenu vođenja ljuta borba sportskih protivnika, u publici je atmosfera bila znatno opuštenija.

Spoj vrhunskog sporta i slavnih ličnosti stvorio je idealnu pozadinu za pojavljivanje vojvode i vojvotkinje od Saseksa. Prisustvo princa Harija i Megan još jednom je pokazalo kako jesenji klasik prevazilazi granice sporta, postajući događaj podjednako važan zbog onih na tribinama koliko i zbog onih na terenu.

Ovog puta, i princ Hari i Megan su nosili ležerne kačkete s oznakom Dodžersa, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa uneli su u prvu ložu stadiona dašak prefinjenog, tihog luksuza, kombinujući tamnoplave i bele tonove.

Vojvotkinja od Saseksa uklopila je bejzbolsku kapu uz farmerke brenda Veronica Beard i klasičnu belu košulju, za koju je modni blog Šta Megan nosi primetio da podseća na model s potpisom Givenchy koji Megan već poseduje.

Preko ramena je prebacila tamnoplavi džemper od kašmira brenda Brochu Walker, dok je stajling upotpunila elegantnim naočarima za sunce iste marke i nekoliko diskretnih dijamantskih ogrlica sa posebnim značenjem.

Megan je svom ležernom izgledu dodala i emotivan detalj – ogrlicu s priveskom u obliku srca iz kolekcije The Gold Album, koju je dizajnirala u saradnji sa svojom bliskom prijateljicom Keli Maki Zajfen.

Privezak od crvenog emajla, ukrašen dijamantima, namenjen je podršci Dečjoj bolnici u Los Anđelesu. Vojvotkinja je nedavno pružila podršku Zajfen na humanitarnom teniskom turniru održanom u čast njenog preminulog sina Džordžija, pa je ovaj nakit bio dirljiva posveta prijateljstvu i sećanju.

(Glossy)

BONUS VIDEO: