MEGAN U STRAHU: Bivša najbolja drugarica vojvotkinje od Saseksa otkriva njene NAJPRLJAVIJE TAJNE!

Bila je najbolja drugarica Megan Markl i osoba koja je čuvala njene tajne, čak i kada je sadašnja vojvotkinja od Saseksa počela tajno da se zabavlja sa princom Harijem. Na njihovom venčanju imala je posebno mesto. Posle prekida prijateljstva, sve su glasniji tračevi da će Džesika Malruni prekinuti zavet ćutanja, što bi moglo da izazove velike nevolje za Megan Markl.

Stilistkinja Džesika Malruni bila je prva osoba koju je Megan Markl pozvala iz Kensington Gardensa kada ju je princ Hari zaprosio. Logično – najbolja drugarica je tu da se podele sve tajne. Džesikini tada semogodišnji blizanci Džon i Brajan imali su čast da nose vojvotkinji šlep na venčanju sa princem Harijem 2018. godine u kapeli Svetog Đorđa u Vindzoru.

NJena mlada ćerka, Ajvi, koja je u to vreme imala samo dve godine, bila je deveruša pored princeze Šarlot. Ali sedam godina kasnije, čini se da je njihovo nekada čelično prijateljstvo okončano. Malruni se udaljila od Megan Markl, svoje bivše najbolje prijateljice i, kako izveštava Dejli mejl, "u suštini je uništena" nakon svojih komentara o pokretu "Životi crnaca su važni".

Džesika zna gde su "tela sahranjena"

Prošle nedelje, u Sjedinjenim Američkim Državama kružile su glasine da 45-godišnja stilistkinja planira da napiše knjigu u kojoj će otkriti sve o Megan Markl, a izdavači su čak ponudili više od milion dolara za prava.

"Bila je uznemirena što je njihovo prijateljstvo završeno. Džesika zna gde su 'tela sahranjena'. Megan će biti zabrinuta", rekao je izvor za Dejli mejl.

Međutim, sama Malruni je to kategorično negirala, rekavši: "Apsolutno ne", kada su je pitali da li planira da objavi autobiografiju. Uprkos jasnom "ne", njeni prijatelji insistiraju da čak i ako se javno ne izjasni, ona i dalje ima zamerke i oseća "gorčinu" prema vojvotkinji od Saseksa.

Na Džesikinom Instagram profilu vodi se pravi rat na temu potencijalnih memoara. Dok jedni iz sve snage navijaju da bivša najbolja prijateljica Megan Markl prekine zavet ćutanja i otkrije tajne iz njene prošlosti, dotle drugi smatraju da to Džesika to nikako ne bi trebalo da radi kako bi sačuvala dostojanstvo.

Problemi u karijeri i svađa sa Megan

Džesikina karijera je pretrpela ozbiljan udarac nakon njene javne svađe sa influenserkom Sašom Ekseter. Optužena je za pokazivanje "belih privilegija", izgubila je televizijske ugovore – uključujući i "Dobro jutro, Amerika" – i otkazan joj je kanadski rijaliti program. Čak je bila primorana da napusti dobrotvornu organizaciju koju je osnovala za beskućnice, potez za koji prijatelji kažu da ju je "izuzetno rastužio".

Megan je navodno prekinula svaki kontakt sa njom tokom tog perioda. Kako je izvor rekao za Pejdž Siks, "kontroverza oko privilegija belaca dala je Megan savršen izgovor koji je čekala da zauvek prekine prijateljstvo sa Džesikom".

NJihovo prijateljstvo nekada je bilo toliko blisko da ju je Megan nazivala "osobom koja zaustavlja sve kad se pojavi". U svojoj dokumentarnoj seriji na Netfliksu, vojvotkinja je podelila snimak iz noći Harijeve prosidbe, u kojoj se putem FejsTajma javila "Džes".

Ali, znaci razdora su se gomilali. Nema pomena o Džesiki u biografiji Harija Spera, niti je učestvovala u vojvotkinjinom najnovijem projektu "S ljubavlju, Megan", za razliku od nekih njenih drugih prijatelja. NJih dve se čak ni ne prate na društvenim mrežama.

Upozoravajuća poruka na mrežama

Malruni je u prošlosti izjavila: "Megan i ja smo porodica. Ona je najbolja prijateljica i brinula je o meni svaki dan." Zapravo, 2021. godine je objavila fotografiju cveća koje je dobila od vojvotkinje, uz napomenu: "Nasjrećnija prijateljica XXXX, hvala M.M.". Međutim, kasnije je objavila "mračnije" poruke, poput: "Gubiš prijatelje. Gubiš delove sebe za koje nikada nisi zamišljala da će nestati."

Glasine o mogućem objavljivanju knjige i dalje kruže. Izdavač koji je razgovarao sa "Mirrorom" naglasio je: "Džesikina eksplozivna priča je ona koju svi izdavači žele. Mogla bi da obezbedi sedmocifrenu sumu za objavljivanje memoara, u zavisnosti od toga šta je spremna da kaže. LJudi bi požurili da kupe njenu knjigu kako bi saznali šta se zaista dogodilo između njih. Ovo je istinita priča koju pratioci kraljevske porodice žele da pročitaju."

Bolan razvod

Malruni se, međutim, pored razdora sa Megan, suočila ove godine i sa razdvajanjem od svog supruga Bena nakon 16 godina braka.

"Razvedeni su. Džesika je delovala tužno, ali je u isto vreme osetila olakšanje, jer je situacija sa njenim brakom konačno razrešena", otkrila je njena prijateljica za Pejdž Siks. Ben, sin bivšeg kanadskog premijera Brajana Malrunija i poznati voditelj, sada živi odvojeno od dece i bivše supruge.

Danas, Džesika se drži po strani, ali ne može da izbegne medijsku pažnju. Za izdavače i fanove kraljevske porodice, njena strana priče je možda najvrelija priča koja čeka da bude ispričana. Kad se to bude dogodilo, medijski zemljotres biće neizbežan. A to je poslednja stvar koja je, makar u ovom trenutku, potrebna princu Hariju koji pokušava da se pomiri sa ocem i bratom.

(Direktno)

