MELANIJA TRAMP PONIZILA IVANKU I SADA JE JASNO DA SE MRZE: "Naravno da me boli, ali nisam iznenađena"

Melanija Tramp povukla drastičan potez kada je u pitanju Ivanka Tramp

Od ljubavi do mržnje, pa iznova novi krug. Tako se godinama unazad piše o odnosu između Melanije Tramp i Ivanke Tramp. U javnosti su ostavljale utisak da nisu na ratnoj nozi, ali dovoljan je i bizaran podatak da je ćerka američkog predsednika Donalda Trampa želela da indirektno preuzme funkciju prve dame tokom prvog mandata svog oca, dok je njena maćeha oklevala da se preseli u Belu kuću, pa da se pretpostavi da porodična sloga ne vlada u ovoj priči. Stvari su upravo postale još gore.

Melanija Tramp zabranila je Ivanki Tramp da prisustvuje premijeri dokumentarca Melania, 29. januara u Trump Kennedy centru, otkrio je holivudski insajder Rob Šater.

"Melanija želi tu noć samo za sebe. Ali kada je reflektor ovako slab, niko ga ne deli", tvrdi izvor.

Film je u produkciji duže od godinu dana i koštao je čak 40 miliona dolara, a režirao ga je Bret Ratner, kojeg prati loša reputacija nakon što je optužen za seksualno uznemiravanje i nedolično ponašanje.

Dokumentarac prati Melaniju Tramp kroz 20 dana pre drugog mandata Donalda Trampa.

„Melanija je tu, u prvom planu, bez ometanja. Ona povlači crtu, Ivanka zna svoje mesto", dodao je izvor.

Ivanka Tramp razgovarala je sa prijateljima o tome što nije pozvana na premijeru, pa im je rekla: "Naravno da me boli, ali nisam iznenađena", piše RadarOnline.

Film bi trebalo da prikaže dinamiku porodice Tramp, dešavanja iza kulisa, približi ulogu Melanije Tramp u Beloj kući, ali i opširnije prikaže njene izazove. Nakon što je emitovan tizer, mnogima je zaparalo uši to što je na pitanje svog supruga da li je čula da je pobedio na izborima, odgovorila: "Ne, gledaću na vestima".

Dokumentarac je pre svega posvećen Melaniji, ali i porodici Tramp, a Ivanka se navodno uopšte ne ne pojavljuje, iako film traje sat i 44 minuta.

Ivanka Tramp se tokom drugog mandata svog oca uglavnom drži po strani kad je reč o politici, mada je ima više nego što je najavljivala nakon što je u prvoj njegovoj administraciji bila istaknuti član. Govorila je da joj je cilj da se posveti porodici. Njen muž Džared Kušner, koji se dva puta borio sa rakom štitne žlezde, ponov se pridružio Trampovom timu.

„One se ne podnose. Ivankina odsutnost je namerna. Ovo je Melanijin svet i ona je tako htela", poručio je izvor.

Melanija Tramp je kontrolisala produkciju filma koji je Amazon finansirao, a Fox News Digital izveštava da je bila uključena u sve, od kreativnog procesa do postprodukcijskog marketinga. „Melanija i Ivanka se ne slažu - nimalo. Postoji stvarna napetost, a Melanija je jasno dala do znanja da ne želi Ivanku ni blizu ovog filma", istakao je insajder.

Godinama se priča o tome da su Melanija i Ivanka u lošim odnosima. Sukob je buknuo nakon što je Melanija donela odluku da Ivanka, Donald Tramp junior i Erik Tramp, ćerka i sinovi koje je Tramp dobio sa Ivanom Tramp, ne prate nju i američkog predsednika tokom službene posete Britaniji prošle godine, da sve ne bi izgledalo kao "porodično preuzimanje".

Treba reći da su Trampove u Britaniji pratili Tifani Tramp sa suprugom Majklom Boulsom. Podsetimo, Donaldu je ćerku Tifani doneo brak sa Marlom Mejpls.

Tifani Tramp je miljenica Melanije Tramp

Prva dama SAD pisala je u memoarima "Melania" (2024) o deci svog supruga:

"Zakoračivši u brak sa Donaldom, otkrila sam kako se snalazim u zamršenoj dinamici njegove velike porodice. To je zahtevalo fleksibilnost i otvorenost, ali svaki trenutak bio je prilika za povezivanje, učenje i rast u ovom novom okruženju.

Kada se udala za Trampa 2005. godine, Ivanka i njena braća bila su odrasli, dok je Tifani bila imala 12 godina i živela je sa majkom u Kaliforniji.

"Moj pristup izgradnji odnosa sa Donaldovom decom uvek je bio utemeljen na ljubavi i poštovanju. Prepoznajem njihovu individualnost, razumem da kao njihova maćeha, moja uloga nije da zamenim njihove majke, već da negujem punu podršku i prijateljsku vezu. Ova perspektiva omogućila mi je negovanje smislenih odnosa sa svakim detetom na jedinstven način.

Iako se možda ne slažem sa svakim mišljenjem ili izborom Donaldove dece, niti se slažem sa svim Donaldovim odlukama, priznajem da su različiti stavovi prirodan aspekt međuljudskih odnosa. Važno je zapamtiti da svaka osoba zaslužuje poštovanje i razumevanje, bez obzira na neslaganja.

Fokusirala sam se na stvaranje okruženja u kojem se svako oseća slobodnim da se autentično izražava. Umesto da namećem svoje stavove ili kritikujem druge, težila sam da budem stalno prisutna i neko na koga se mogu osloniti", piše Daily mail.

Tifani Tramp se uvek isticala kao miljenica Melanije Tramp, čiji stil ponekad i oponaša. Ipak, nije maćehu pozvala na zabavu koju je organizovala pred rođenje sina Aleksandra Trampa Boulsa.

Ivanka Tramp o maćehi Melaniji

Ivanka Tramp je u prvoj predsedničkoj kampanji svog oca govorila da je Melanija Tramp sjajna majka i da je veoma posvećena sinu Baronu (19). Isticala je čak i da se ugleda na nju u odgajanju svoje troje dece.

Na javnim doagađajima je bila veoma srdačna prema roditeljima Melanije Tramp, Viktoru i Amaliji Knavs koja je preminula 2024. Prisustvovala je njenoj sahrani na Floridi.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: