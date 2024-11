"MI NISMO KRALJEVSKA PORODICA": Sin kraljice Kamile progovorio o kralju Čarlsu i porodičnim odnosima u palati

Tom Parker ističe da on i njegova deca nikada nisu proslavljali praznike u palati.

Pre nego što je uplovila u brak sa Čarlsom, kraljica Kamila iza sebe je već imala jedan brak i dvoje odrasle dece, Toma i Lauru.

Na prvi pogled, deluje da je moderno kraljevstvo pod njenim i Čarlsovim vođstvom otvorenije i inkluzivnije, ali ne može se reći da su svi aspekti ove porodice ujedinjeni.

Kamilin sin Tom Parker Bouls, iako blizak sa majkom i očuhom, nikada nije bio formalno prihvaćen kao deo kraljevske porodice.

Ovaj specifičan odnos između kraljevske porodice i njenog proširenog dela osvetljava savremeni izazov sa kojim se suočavaju mnoge porodice današnjice — stvaranje funkcionalnih, ali ponekad i distanciranih, odnosa u okviru velikih, mešovitih porodica.

Tokom poslednjih 19 godina braka, nakon dugogodišnje afere i dva razvoda — Čarlsa od princeze Dajane 1996. i Kamile od Endrua Parkera Boulsa 1995. — ovaj par stvorio je jedinstvenu celinu.

Kamila i Čarls ujedinili su svoje porodice, a njena deca Tom (49) i Laura (46), sada su polubrat i sestra prinčevima Vilijamu i Hariju. Čini se, međutim, da takva struktura ne odražava tradicionalni model britanske monarhije.

Tom otvoreno govori o ovoj dinamici i svestan je da, iako su deo šire porodice, on i njegova deca ostaju “izvan” klasičnih kraljevskih okvira.

U razgovoru za magazin People, povodom promocije svoje knjige "Cooking and the crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III", Tom iskreno kaže:

– Živimo u 2024. i mešovite porodice – sve je to malo drugačije nego u vreme Viktorije i Edvarda. Ako su oni srećni, onda smo i mi srećni, i od toga sve počinje.

Tokom Čarlsovog krunisanja u maju 2023. godine, Tomova porodica je imala svoj trenutak pod reflektorima. NJegov sin Fred, koji ima 14 godina, čak je imao ulogu u ceremoniji, zajedno sa princom Džordžom, dok su ostali članovi ceremonijalne pratnje pažljivo ispratili događaj.

Deca su mu odrastala u bliskom odnosu sa “Gaga i Upa”, kako sa ljubavlju zovu Kamilu i Čarlsa.

– Obožavaju je – kaže Tom, misleći na Kamilu, ali takođe naglašava i značajnu ulogu koju Čarls ima u životu njegove dece.

– Obožavaju i kralja. Bio je divan očuh – istakao je on.

Uopšteno, Tom objašnjava da “svi jednostavno postojimo zajedno, uklapamo se i sarađujemo,” iako priznaje da je razlika između njega i pravih članova kraljevske porodice i dalje prisutna.

Pominje Vilijama i Harija, kao i Petra Filipsa, Zaru Tindal i princeze Beatris i Evgeniju, navodeći kako su svi vrlo ljubazni i prijatni ljudi. Ipak, porodični trenuci u Sandringamu i dalje su rezervisani za najužu kraljevsku porodicu, što potvrđuje izostanak pozivnice za Tomovu porodicu.

– Mi smo se pridružili brakom, ali nismo kraljevska porodica – nikada nisam ni rekao da jesmo – dodaje Tom i ističe da se međusobno dobro poznaju i da su odnosi prijateljski, ali istovremeno jasno razgraničeni.

– To ne znači da trčkaramo po palatama. Imam svoj posao, deca idu u školu. Nisam bio na božićnoj proslavi iz raznih razloga – kazao je on.

Iako porodica ne provodi praznike zajedno, Kamila se često priključi svom bivšem mužu Endruu i deci na okupljanju nakon praznika.

– Mama i tata su i dalje veliki prijatelji i 27. decembra obično svi idemo kod njega. Moja majka ponekad dođe – kaže Tom, osvrćući se na važnost prijateljskog odnosa nakon razvoda.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU.