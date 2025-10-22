Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MLADI GLUMAC IZ SERIJE "SABLJA" VERIO DEVOJKU: Trenutak iz bajke dogodio se na jahti uz zalazak sunca (FOTO)

Mladi glumac Lazar Tasić privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali nikada nije krio da je emotivno zauzet.

1761131793_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Printscreen-Instagram-1tasic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ Instagram - 1tasic
Oglas

Glumac Lazar Tasić (23), poznat po ulozi u seriji „Sablja“, zaprosio je svoju dugogodišnju partnerku i vest podelio sa pratiocima na Instagramu.

Iako svoj privatni život pažljivo čuva od javnosti, Lazar nikada nije krio da je u srećnoj vezi. NJegova izabranica se ne pojavljuje u medijima, a romantična prosidba dogodila se krajem avgusta, tokom putovanja koje je glumac brižljivo isplanirao.

Trenutak iz bajke odigrao se tokom večere na jahti, gde je, uz zalazak sunca i more u pozadini, izgovoreno ono najvažnije „da“. Među objavljenim fotografijama našla se i jedna simbolična - partnerka ga nežno grli, dok pažnju privlači elegantni verenički prsten na njenoj ruci.

"Čestitamo", "Ko je lepotica?", "Kako su slatki", nizali su se komentari.

Mladi glumac privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali nikada nije krio da je emotivno zauzet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lazar Tasic (@1tasic)

- Voleo bih da zadržim svoju privatnu stranu. Volim da pročitam dobru knjigu i odgledam dobru seriju, ali privatnost želim da čuvam za sebe. Imam i devojku - rekao je Lazić za "Blic", ističući da više o privatnom životu ne želi da otkrije.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas