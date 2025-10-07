Oglas
MNOGI MISLE DA SE NIKOL KIDMAN RAZVODI ZBOG OVOG FILMA: "Više ne želim da doživim orgazam"!

Glumica Nikol Kidman privukla je veliku pažnju prošle godine zbog glavne uloge u provokativnoj drami Babygirl. Međutim, priznala je da je snimanje scena seksa bilo izuzetno zahtevno za nju.

U filmu glumi moćnu udatu ženu na čelu kompanije, čiji život se komplikuje kada zaljubi mlađeg pripravnika (Haris Dikinson). Iako su kritike za njenu igru bile uglavnom pozitivne, Kidman kaže da je ceo iskustvo snimanja bilo iscrpljujuće.

"Ne želim više da me iko dodiruje"

U intervjuu za britanski The Sun prošlog oktobra, Kidman je otvoreno govorila o svojoj frustraciji tokom snimanja intimnih scena:

- Bilo je puno poverenja, a onda frustracije. Bilo je kao: "Ne dodiruj me više!" Bilo je trenutaka kada smo snimali i kada sam pomislila: "Više ne želim da doživim orgazam. Ne približavaj mi se. Mrzim ovo da radim. Nije me briga ako me nikada više u životu niko ne dodirne!" Prebolela sam to.

Opisala je da je vreme provedeno na snimanju bilo toliko intenzivno da je osetila da se „sprema za pregorevanje“.

- To je bilo toliko dominantno sve vreme za mene da je bilo skoro kao pregorevanje.

U utorak je potvrđeno da je Nikol Kidman podnela zahtev za razvod od supruga Kita Urbana, posle skoro 19 godina braka. Prema izvorima, razlog za razlaz su nepopravljive razlike. Problemi su kulminirali zbog napornih rasporeda, fizičke i emocionalne distance i, kako se piše, manjka bliskosti u poslednjim mesecima.

Reakcije Kita Urbana: Kada je bio upitan u intervjuu o seksualnim scenama koje Nikol snima, posebno onima sa mladim glumcima, on je naglo prekinuo video‑poziv.

Uloga u Babygirl: Nikol je u više navrata opisala koliko su scene bile zahtevne i kako je osećala da joj je glumački zadatak doveo do tačke kada joj je „dosta“ fizičke eksplicitnosti.

Porodica i novi početak

Kidman i Urban imaju dve ćerke, Sandej Rose (17) i Fejt Margaret (14). Tokom poslednjih meseci, Nikol je navodno provodila dosta vremena u Londonu snimajući nastavak Praktične magije (Practical Magic), dok je Kit bio na turneji. To razdvajanje je dodatno pojačalo napetosti.

(Direktno)

