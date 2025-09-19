Monika Beluči i Tim Barton rakinuli vezu: Objavili zajedničko saopštenje

Monika Beluči je ponovo slobodna

Poznati holivudski par, Tim Barton i Monika Beluči, su se rastali, objavili su u kratkom saopštenju objavljenom fanovima

- Sa velikim poštovanjem i dubokom brigom jedno prema drugom, Monika Beluči i Tim Barton su odlučili da se rastanu - objasnili su u kratkom saopštenju, prenosi Miror.

Par je počeo da se zabavlja u jesen 2022. godine, a poslednji put su fotografisani na 21. Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu u novembru 2024. godine.

Monika je 2023. godine govorila o svojoj vezi sa Timom u intervjuu za Harper's Bazaar España.

- U Timu sam pronašla divan duh. Upoznala sam spektakularnu dušu.

Ranije je za Elle France rekla da je to što je upoznala Tima susret koji se retko dešava u životu:

- Šta mogu da kažem... Drago mi je što sam upoznala tog čoveka, pre svega. To je jedan od onih susreta koji se retko dešavaju u životu... Poznajem tog čoveka, volim ga, a sada ću upoznati reditelja, počinje nova avantura.

Monika je bila udata za francuskog glumca Vensana Kasela između 1997. i 2013. godine. Imaju ćerke Devu (rođenu 2004.) i Leoni (rođenu 2010.). U međuvremenu, Tim je bio poznat po braku sa Helenom Bonam Karter, sa kojom je radio na filmovima „Planeta majmuna“ (2001), „Velika riba“ (2003), „Mrtva nevesta“ (2005), „Čarli i fabrika čokolade“ (2005) i „Svini Tod: Đavonski berberin iz Flit ulice“ (2007). Takođe su zajedno radili na filmovima „Mračne senke“ (2012), „Alisa u zemlji čuda“ (2010) i nastavku „Alisa kroz ogledalo“ (2016). NJih dvoje su bili u braku 13 godina, ali su se razišli 2014. godine. Imaju dvoje dece.

BONUS VIDEO



